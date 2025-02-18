Гороскоп на 19 февраля для всех знаков Зодиака: день революционных перемен во всех сферах жизни

День революционных перемен во всех сферах жизни – от профессиональной и хозяйственной до личной.

Он удачен для старта любых проектов – преимущественно тех, для которых необходима быстрота и натиск, медлить и "раскачиваться" в это время нельзя – можно безвозвратно потерять счастливый, но при этом редкий шанс. Профессиональные действия дадут потрясающий результат, особенно если работа будет идти в коллективе – в таком случае произвольность труда увеличится в разы.

Овен

Сил у представителей вашего знака сегодня будет предостаточно, но расходовать их необходимо с умом – только на решение действительно важных задач: по воробьям из пушек стрелять не стоит.

Телец

Благотворительность сегодня приветствуется больше, чем в какой-либо другой день, но при этом и о собственных интересах забывать не стоит, помните: сами о себе не позаботитесь, никто этого не сделает.

Близнецы

Хотите преуспеть в решении профессиональных вопросов, учитесь говорить "нет" тем, кто хочет на чужом горбу въехать в рай – то есть, пытаются навязать вам работу, которую должны делать сами.

Рак

Не спешите делать далеко идущие выводы из ситуации, за которой будете наблюдать со стороны: к большому вашему удивлению выяснится, что на самом деле окажется совсем не так, как виделось вам на первый взгляд.

Лев

Представителям вашего знака в эти дни – единственном во всем Зодиаке – нужно отказаться от покорения новых профессиональных вершин, а потратить время на подтягивание накопленных вами "хвостов".

Дева

Не смущайтесь тем фактом, что профессиональное предложение, которое вы получите в этот день, на первый взгляд будет казаться скромным – при ближайшем рассмотрении вы увидите преимущества, которые оно сулит.

Весы

Постарайтесь спланировать свою жизнь так, чтобы вам хватило времени не только на профессиональную, но и на личную жизнь особенно важно уделить внимание близким людям – детям и старшим родственникам.

Скорпион

Ссора с лучшим другом, которая угнетает вас в последнее время, сегодня может уладиться самым неожиданным образом, главное – не противиться обстоятельства, которые сложатся, вне зависимости от вашего желания.

Стрелец

Не стоит обвинять в равнодушии человека, который – как вам покажется – не уделит вам должного внимания: скорее всего, в его жизни возникли серьезные проблемы, решив которые он обязательно объявится.

Козерог

Прекрасное время для деловых переговоров: партнеры с готовностью будут идти навстречу, уступая даже в самых спорных пунктах договора – стоит воспользоваться благоприятными обстоятельствами.

Водолей

Не стоит успокаивать любимого человека, приводя доводы, не соответствующие истине: ложь во спасение еще никого не довела до добра, так что не стоит экспериментировать, ставя под удар своим отношения.

Рыбы

Доказывая свою правоту в споре, не опускайтесь до повышенного тона и бранных слов – таким образом вам не удастся никому ничего втолковать, а вот выставить себя в дурном свете – вполне.

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