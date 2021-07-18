Гороскоп на 19 июля для всех знаков Зодиака: день, когда близкие нуждаются в вашей любви

День благоприятен для новых начинаний – особенно тех, которые в силу их трудоемкости откладывались в долгий ящик.
День благоприятен для новых начинаний – особенно тех, которые в силу их трудоемкости откладывались в долгий ящик.
Уже начатыми – или не имеющими особого значения – проектами сегодня лучше не заниматься, все равно особого толку от них не будет. А вот уделять время и внимание своей семье, несмотря на трудовой понедельник – не только можно, но и нужно: близкие люди нуждаются в любви и участии.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 19 июля для Овнов
Не стоит сразу же тратить полученные в этот день деньги – зарплату или гонорары – на свои капризы, лучше вообще дать им возможность "отлежаться" и только потом отправляться на шопинг.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 19 июля для Тельцов
Добиться успеха смогут только те, кто заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать, в противном случае придется отвлекаться то на одно, то на другое занятие, оставляя без внимания основную работу.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 19 июля для Близнецов
День благоприятен для наведения порядка – как в доме, так и в документах: вычистив эти "авгиевы конюшни", вы получите порцию свежей энергетики, которая поможет легко и быстро переделать все запланированные дела.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 19 июля для Раков
Не стоит отказывать в жалости и милосердии человеку, который захочет с вами помириться: несмотря на то, что в свое время он наворотил серьезных дел, нужно постараться простить его и пойти ему навстречу.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 19 июля для Львов
Можно – и нужно – заниматься любыми домашними делами – начиная с генеральной уборки и заканчивая ремонтом любой сложности: будучи начатыми в этот день, они обречены на успех.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 19 июля для Дев
Какой бы важной ни была стоящая перед вами цель, важно помнить, что она может оправдать не все средства ее достижения: не стоит действовать непорядочными методами – впоследствии они обернутся против вас.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 19 июля для Весов
Не отказывайте людям, которые в этот день могут обратиться к вам за помощью: она не обязательно должна быть материальной, вполне возможно, что человеку понадобится всего лишь добрый совет.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 19 июля для Скорпионов
День идеально подходит для благотворительности: чем больше хороших дел вы в это время сделаете, тем лучше для вас – закон бумеранга, благодаря которому добро вернется сторицей, еще никто не отменял.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 19 июля для Стрельцов
Можно – и нужно – общаться с начальством, убеждая его в целесообразности новой идеи, которая придет вам в голову: оно не только одобрит ее, но и, что особенно приятно, задумается о повышении вашей зарплаты.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 19 июля для Козерогов
День благоприятен для работы: удастся переделать столько дел, сколько в иное время не успеваете и за неделю, стоит воспользоваться благоприятным моментом и заняться решением особо сложных вопросов.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 19 июля для Водолеев
Сегодня не стоит брать всю рабочую нагрузку только на себя: почувствовав, что не "тянете", обратитесь за помощью к коллегам или друзьям – они обязательно вас поддержат.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 19 июля для Рыб
Звезды рекомендуют посвятить день близким людям: даже будучи занятыми на работе, постарайтесь найти время, чтобы навестить их – побеседовать, спросить совета, вспомнить былые – детские – времена.
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