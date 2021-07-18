Гороскоп на 19 июля для всех знаков Зодиака: день, когда близкие нуждаются в вашей любви

Гороскоп на 19 июля для всех знаков Зодиака: день, когда близкие нуждаются в вашей любви

День благоприятен для новых начинаний – особенно тех, которые в силу их трудоемкости откладывались в долгий ящик.

День благоприятен для новых начинаний – особенно тех, которые в силу их трудоемкости откладывались в долгий ящик.

Уже начатыми – или не имеющими особого значения – проектами сегодня лучше не заниматься, все равно особого толку от них не будет. А вот уделять время и внимание своей семье, несмотря на трудовой понедельник – не только можно, но и нужно: близкие люди нуждаются в любви и участии.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 19 июля для Овнов

Не стоит сразу же тратить полученные в этот день деньги – зарплату или гонорары – на свои капризы, лучше вообще дать им возможность "отлежаться" и только потом отправляться на шопинг.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 19 июля для Тельцов

Добиться успеха смогут только те, кто заранее составит подробный план и будет тщательно ему следовать, в противном случае придется отвлекаться то на одно, то на другое занятие, оставляя без внимания основную работу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 19 июля для Близнецов

День благоприятен для наведения порядка – как в доме, так и в документах: вычистив эти "авгиевы конюшни", вы получите порцию свежей энергетики, которая поможет легко и быстро переделать все запланированные дела.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 19 июля для Раков

Не стоит отказывать в жалости и милосердии человеку, который захочет с вами помириться: несмотря на то, что в свое время он наворотил серьезных дел, нужно постараться простить его и пойти ему навстречу.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 19 июля для Львов

Можно – и нужно – заниматься любыми домашними делами – начиная с генеральной уборки и заканчивая ремонтом любой сложности: будучи начатыми в этот день, они обречены на успех.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 19 июля для Дев

Какой бы важной ни была стоящая перед вами цель, важно помнить, что она может оправдать не все средства ее достижения: не стоит действовать непорядочными методами – впоследствии они обернутся против вас.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 19 июля для Весов

Не отказывайте людям, которые в этот день могут обратиться к вам за помощью: она не обязательно должна быть материальной, вполне возможно, что человеку понадобится всего лишь добрый совет.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 19 июля для Скорпионов

День идеально подходит для благотворительности: чем больше хороших дел вы в это время сделаете, тем лучше для вас – закон бумеранга, благодаря которому добро вернется сторицей, еще никто не отменял.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 19 июля для Стрельцов

Можно – и нужно – общаться с начальством, убеждая его в целесообразности новой идеи, которая придет вам в голову: оно не только одобрит ее, но и, что особенно приятно, задумается о повышении вашей зарплаты.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 19 июля для Козерогов

День благоприятен для работы: удастся переделать столько дел, сколько в иное время не успеваете и за неделю, стоит воспользоваться благоприятным моментом и заняться решением особо сложных вопросов.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 19 июля для Водолеев

Сегодня не стоит брать всю рабочую нагрузку только на себя: почувствовав, что не "тянете", обратитесь за помощью к коллегам или друзьям – они обязательно вас поддержат.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 19 июля для Рыб

Звезды рекомендуют посвятить день близким людям: даже будучи занятыми на работе, постарайтесь найти время, чтобы навестить их – побеседовать, спросить совета, вспомнить былые – детские – времена.

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