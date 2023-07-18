Гороскоп на 19 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовыми к любым сюрпризам

День, когда нельзя давать волю негативным эмоциям, которые могут вылиться в раздражительность и даже агрессию.

Такое душевное состояние может стать причиной поступков, в которых впоследствии придется раскаяться, а на исправление положения уйдет много моральных сил и ресурсов. В это время также необходимо быть готовыми к любым сюрпризам, которые коснутся как профессиональной, так и личной жизни каждого человека.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 июля для Овнов

Здоровье может преподнести неприятный сюрприз – если не сейчас, то в ближайшем будущем, поэтому нужно в обязательном порядке обратить внимание на его состояние – хотя бы сходить на прием к семейному врачу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 июля для Тельцов

Продвигаться к поставленной профессиональной цели необходимо, не торопясь, если броситься, как говорится, с места в карьер, можно все испортить – вряд ли перед вами стоит такая задача.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 июля для Близнецов

Сны нынешней ночи могут показаться вам путанными и невразумительными, но это обманчивое впечатление: если вы не пожалеете времени на их расшифровку, получите важную для вас подсказку.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 июля для Раков

День, когда вам во что бы то ни стало нужно отбросить в сторону свойственную вам скромность – она помешает получить заказ, который помог бы вам и получить профессиональный авторитет, и заработать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 июля для Львов

Занимаясь работой, не отвлекайтесь на пустопорожние разговоры с коллегами: вы потеряете драгоценное время и не успеете закончить то, что запланировали, вызвав недовольство начальства.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 июля для Дев

С финансами сегодня необходимо обращаться максимально осторожно – слишком велика опасность потратить больше, чем планировали, купить лишнее или просто потерять деньги.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 июля для Весов

Вмешавшись в конфликт, который не имеет к вам никакого отношения, вы автоматически станете его стороной, а это значит, что по отношению к вам будут действовать те же законы, что и к его зачинщикам.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 июля для Скорпионов

Прежде чем что-то сказать и, тем более, сделать, хорошо подумайте о вероятных последствиях: они могут оказаться совсем не такими благостными, какими вы их себе представляете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 июля для Стрельцов

Не стоит симметрично отвечать на чьи-либо агрессивные выпады: если вам хватит усилия воли, чтобы проигнорировать их слова, вы всерьез огорчите недоброжелателей, ведь они рассчитывают вызвать у вас негативные эмоции.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 июля для Козерогов

Раздражительность, которую вы будете испытывать сегодня, будет направлена не столько против окружающих, сколько против вас самих – она помешает вам работать, поэтому настройтесь на миролюбивый лад.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 июля для Водолеев

Не стоит вступать с кем-либо в спор, даже если вы абсолютно уверены в своей правоте и доводах, которые ее подтверждают – вы не достигнете успеха, а только даром потратите время и силы.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 июля для Рыб

Физические нагрузки – особенно занятия спортом – вместо пользы принесут вам вред: как минимум, вы устанете, а как максимум – получите ухудшение самочувствия, так что сегодня главное – покой.

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