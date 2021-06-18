Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для семьи и личной жизни

День благоприятен для любых дел, но особенно успешными станут те, что связаны с семейной и личной жизнью.

Налаживание отношений с близким человеком должно начаться с шага, сделанного ему навстречу: возникшую на ровном месте ссору необходимо завершить примирением, в неопределенность в отношениях – признанием в чувствах. Можно также – если, конечно, такая необходимость назрела – делать предложение руки и сердца.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 19 июня для Овнов

Нельзя никому – и ничему – позволить испортить вам настроение: это может негативно сказаться как на результативности труда, так и на необходимом для него полноценном отдыхе.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 19 июня для Тельцов

День благоприятен для примирения с любимым человеком, с которым вы не так давно по какой-то причине – объективной или субъективной – рассорились: сегодня он охотно забудет все обиды.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 19 июня для Близнецов

Можно – и нужно! – затевать генеральную уборку дома, благо, субботний день этому благоприятствует: самое главное – не надраить поверхности, а избавиться от максимального количества хлама, который мешает дышать.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 19 июня для Раков

Появление в вашей жизни человека из прошлого, который когда-то умудрился серьезно вас обидеть, скорее всего, будет связано с его желанием повиниться – не лишайте его такого шанса.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 19 июня для Львов

Любые работы по дому – включая начатый сегодня ремонт вплоть до полной перепланировки жилья – будут идти легко и безболезненно, а закончатся гораздо быстрее, чем вы планировали.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 19 июня для Дев

Слоган иезуитов "цель оправдывает средства", которым вы – чего уж тут греха таить – довольно част руководствуетесь, сегодня вам не подходит: звезды рекомендуют отпустить ситуацию, и тогда все уладится само собой.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 19 июня для Весов

Сегодня звезды наделят вас серьезным авторитетом, поэтому к вам потянутся друзья и знакомые с просьбой дать совет в решении сложной житейской или профессиональной ситуации – постарайтесь никому не отказывать.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 19 июня для Скорпионов

Если кто-то попросит вас о помощи, ни в коему случае не отказывайте: человеку сделаете доброе дело, а себе заработаете еще один "плюсик" в карму, а они, как известно, лишними не бывают.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 19 июня для Стрельцов

День удачен для подготовки презентации проекта, над которым вы работаете продолжительное время: сложатся все факторы, необходимые для того, чтобы заинтересовать им руководство и потенциальных спонсоров.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 19 июня для Козерогов

Чем больше дел – преимущественно домашних, но и профессиональных – вы запланируете на этот день, тем быстрее и успешнее вам удастся их выполнить, так что смело составляйте расширенный план.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 19 июня для Водолеев

День, несмотря на статус выходного, благоприятен для деловых переговоров: благодаря их неформальному статусу, партнеры будут лучше понимать друг друга и охотнее достигать договоренностей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 19 июня для Рыб

Нельзя жалеть времени на семью. С близкими людьми – из-за своей постоянной занятости – вы не общаетесь, даже когда находитесь дома, поэтому они будут благодарны вам за внимание.

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