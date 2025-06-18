Гороскоп на 19 июня для всех знаков Зодиака: день сильной негативной энергетики

Гороскоп на 19 июня / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Только в таком случае удастся сохранить душевный покой, которые сегодня всем нам понадобится как никогда. Категорически не рекомендуется выяснять отношения, вмешиваться в чужие конфликты, позволять себе злые слова и рискованные шутки, которые могут обидеть собеседника. Стоит также соблюдать чувство меры, отказавшись от бессмысленной траты денег, переедания и вредных привычек.

Овен

Возможно, обстоятельства и люди будут склонять вас к тому, чтобы вы отказались от цели, которую поставили для себя некоторое время назад: поддавшись временной слабости, вы впоследствии об этом пожалеете.

Телец

Не стоит выяснять отношения с близким человеком: скорее всего, все ограничится взаимными упреками, что не поможет исправить сложившуюся ситуацию, а, наоборот, загонят взаимное недовольство в глухой угол.

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Близнецы

Новые знакомства, случившиеся в этот день, не принесут ничего хорошего, поэтому их лучше избегать под любым благовидным предлогом — сделать это будет не так трудно, как может показаться на первый взгляд.

Рак

В течение дня представителям вашего знака не раз будет казаться, что между вами и окружающими людьми стоит стена непонимания, поэтому решение важных вопросов лучше отложить хотя бы на несколько дней.

Лев

На работе не рекомендуется брать на себя чужие обязанности, как бы вас об этом ни просили коллеги или начальство: вполне возможно, что вместо законной благодарности на вас в результате свалят свои ошибки.

Дева

Заманчивое предложение перейти на новое место работы или купить дорогостоящую вещь значительно ниже своей цены, скорее всего, окажется с подвохом, так что не стоит совершать такие действия, хорошо не подумав.

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Весы

За чужими конфликтами, даже если в них замешаны близкие вам люди, лучше наблюдать со стороны — вмешавшись, вы не решите проблему, зато рискуете получить по полной программе сразу с двух сторон.

Скорпион

От подписания важных договоров и заключения серьезных сделок сегодня лучше отказаться, если же такой возможности нет, внимательно — и не один раз — прочитайте текст, под которым собираетесь поставить визу.

Стрелец

Не стоит общаться с людьми, которые вызывают у вас негативные эмоции, и, уж тем более, вступать с ними в открытую конфронтацию — такое неприятное явление, как энергетическое истощение гарантировано вам на сто процентов.

Козерог

Девизом представителей вашего знака на сегодняшний день должна стать чувство меры во всем, начиная от пищевого рациона и заканчивая эмоциональностью, с которой вы будете общаться с окружающими людьми.

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Водолей

Финансовые операции вместо прибыли могут принести убыток, поэтому в этот день даже от самых простых и незначительных из них — например, пополнения счета мобильного телефона — лучше отказаться.

Рыбы

Сегодня особенно важно тщательно следить за тем, что говорите: помните, что «слово — не воробей», поэтому отыграть спровоцированную вашими высказываниями негативную ситуацию назад будет затруднительно.

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