Гороскоп на 19 марта для всех знаков Зодиака: день, когда энергию нужно направлять на созидание

День, который, несмотря на его будний статус, необходимо – хотя бы частично – посвятить своей семье, отдав дань традициям.

Также можно – и нужно – отправляться в путешествия: по мнению астрологов, начавшись сегодня, они пройдут легко и завершатся успешно. Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, желательно потратить на добрые – мирные – дела: можно приступать к строительству и ремонту, сажать растения и сеять семена на рассаду, мириться с теми, с кем поссорились ранее.

Овен

Представителям вашего знака, решившим заняться «тюнингом» собственной внешности, важно помнить, что лучшее – враг хорошего: чтобы результат не испугал вас самих, нужно вовремя остановиться.

Телец

Давая обещание, хорошо подумайте о том, сможете ли вы в результате его выполнить: если существует хотя бы доля сомнения, откажитесь давать слово – впоследствии не придется извиняться за нечаянный обман.

Близнецы

Несмотря на большое количество дел на работе, необходимо спланировать день так, чтобы осталось время для собственного дома: разберите вещи в шкафах и избавьтесь от всего, чем давно не пользуетесь.

Рак

Имеет смысл выслушать человека, который долгое время находится с вами в ссоре: скорее всего, он наконец, что был неправ, и хочет извиниться% дайте ему шанс на исправление ситуации.

Лев

День благоприятен для ремонтных работ, особенно если они давно назрели: будучи начатыми сегодня, они не станут для вас стихийным бедствием, а закончатся легко и быстро, а результат вас порадует

Дева

Не торопитесь высказывать свое – особенно негативное – мнение относительно поступков другого человека: они покажутся вам понятными только на первый взгляд, на самом деле у него есть уважительные причины

Весы

К цели, которую вы поставите перед собой сегодня, необходимо идти без присущих вам колебаний – они отнимут у вас силы, а результата не дадут: если нельзя от них избавиться, лучше вообще ничего не делать.

Скорпион

Поводы для того, чтобы подозревать близкого человека в неблаговидных действиях, будут казаться убедительными, но именно в таком случае стоит вспомнить о том, как давно вы его знаете – вряд ли он мог так поступить.

Стрелец

К решению любой профессиональной задачи необходимо отнестись с максимальной ответственностью: чем более незначительной и легкой она окажется, тем сложнее будет с ней совладать.

Козерог

Чем больше дел вы запланируете на этот день, тем легче вам будет с ней справиться, поэтому не скромничайте: вы находитесь в прекрасной профессиональной форме, а, значит, преуспеете.

Водолей

День благоприятен для деловых переговоров любой сложности – даже самые несговорчивые партнеры сегодня будут готовы пойти на уступки и достичь консенсуса по всем – даже очень сложным – вопросам.

Рыбы

Не ждите, пока близкие люди обидятся и обвинят вас в том, что вы не уделяете им внимания: сегодняшний день благоприятен для того, чтобы отложить не самые важные дела, и уделить им время.

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