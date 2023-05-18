Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: день, когда можно и нужно мечтать

День, энергетика которого крайне слаба, поэтому он не годится для активных и решительных действий.

Но он идеален для планирования собственного будущего – причем как в профессиональном, так и в личном плане. В это время также можно и нужно мечтать: любые желания, особенно если они подкреплены визуализацией, загаданные сегодня, имеют все шансы для того, чтобы стать реальностью. Впрочем, это правило касается не только хорошего, но и плохого: любая – даже самая незначительная – ссора, возникшая сегодня, может разрушить серьезные отношения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 мая для Овнов

От работы сегодня лучше отказаться, но, коль скоро такой возможности не будет, желательно сосредоточиться только на том, что делаешь, не отвлекаясь на незначительные занятия и пустые разговоры.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 мая для Тельцов

Если перед вами встанет выбор между умственным и физическим трудом, необходимо сосредоточиться на первом: любые интеллектуальные задачи вы сегодня будете щелкать, как орешки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 мая для Близнецов

В поисках ответа на важный вопрос, обратите внимание на то, что будет говорить вам внутренний голос: его подсказки окажутся очень важными – они смогут вывести вас на правильный путь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 мая для Раков

Подписание любого документа, даже если на первый взгляд он покажется вам не самым важным, во избежание ошибки необходимо отложить – лучше всего до начала следующей недели.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 мая для Львов

День благоприятен для того, чтобы уделить максимум времени и внимания своему внешнему виду – возможно, даже полностью сменить имидж: этого в скором времени потребует ваша новая должность.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 мая для Дев

В поисках ответа на важный для вас профессиональный – или житейский – вопрос ориентируйтесь только на собственные представления о том, как правильно будет поступить, чужие советы могут ввести в заблуждение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 мая для Весов

На сегодняшний день не только можно, но и нужно назначать важные переговоры – причем как делового, так и личного свойства: лучшего времени для решения матримониальных вопросов вам не найти.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 мая для Скорпионов

Насколько вызывающим ни было поведение окружающих вас людей, постарайтесь соблюдать спокойствие и не реагировать на их выходки – это лучший способ выбить почву у них из-под ног.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 мая для Стрельцов

День благоприятен как для работы, так и для отдыха: любое занятие, которое вы выберете для себя, окажется в одинаковой степени успешным, поэтому выбор за вами – остановитесь на том, что вам больше нравится.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 мая для Козерогов

Встречу с человеком из прошлой жизни звезды приготовили вам не для приятных воспоминаний, без которых, впрочем, тоже не обойтись, а для того, чтобы с его помощью исправить какую-то ситуацию в настоящем.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 мая для Водолеев

Не стоит обижаться на близких вам людей, которые сегодня позволят себе критические замечания в ваш адрес – скорее всего, они будут иметь на это право, так что задумайтесь над их словами.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 мая для Рыб

Встречу с друзьями, даже если она была запланирована заранее, желательно отменить: даже самое незначительное разногласие может привести к серьезному конфликту, который сложно будет урегулировать.

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