Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: день, когда все тайное становится явным

Гороскоп на 19 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Время также благоприятно как для учебы — усваивать новые знания никогда не поздно, так и для передачи накопленного профессионального и жизненного опыта: можно читать лекции, вести семинары, а также давать советы, к которым собеседник отнесется с большим вниманием и пониманием.

Также в это время мы ничего не сможем утаить от окружающих, поэтому встречаться и общаться нужно только с теми, от кого нечего скрывать.

Овен

Имеет смысл записаться на курсы, тренинг или семинар –учеба позволит повысить свою профессиональную квалификацию, а новые знания и навыки понадобятся вам в работе в самое ближайшее время.

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Телец

Решить важный профессиональный вопрос помогут знания, полученные вами в прошлом — в институте и даже школе: вам казалось, что вы благополучно их забыли, но в нужный момент вы поймете, что прекрасно все помните.

Близнецы

Занимаясь одним — наиболее важным — делом, постарайтесь не переключать внимание на второе и, уж тем более, на третье, иначе получится как в пословице о двух зайцах: ни одну работу вам не удастся довести до конца.

Рак

В профессиональной деятельности необходимо двигаться поступательно — от простого к сложному: не стоит сразу браться за решение серьезных вопросов — к ним нужно приступать после выполнения менее значимых задач.

Лев

Придется заняться тем, что противоречит вашей широкой и деятельной натуре, — довести до ума заброшенные ранее дела: пока вы не организуете рабочий процесс и довяжете их до ума, о новых проектах придется забыть.

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Дева

День благоприятен для дел, которые вы постоянно откладывали на потом — например, можно навести порядок в документах избавившись от бумаг, у которых истек срок годности — проще говоря, от хлама.

Весы

Нельзя недооценивать информацию, которая станет вам известна это время — она не только поможет разобраться в ситуации, сложившейся в вашей жизни, но и подскажет, как правильно — и с выгодой для себя — ее разрешить.

Скорпион

В течение дня вам придется заниматься не столько решением собственных вопросов, сколько проблемами других людей –постарайтесь им в помощи, поскольку сами они, увы, не справятся со своими проблемами.

Стрелец

Узнав тайну, о которой человек расскажет вам в порыве откровенности, постарайтесь тут же забыть о ней, чтобы даже случайно не проговориться — вы можете нанести этому человеку серьезную моральную травму.

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Козерог

Найти ответ на важный для вас вопрос окажется проще, чем вы думаете: как по волшебству, собеседники станут заводить разговор на интересующую вас тему, а открываемые вами сайты — содержать нужный контент.

Водолей

В этот день вы легко сможете понять, кто из окружающих говорит вам правду, а кто — по какой-то причине обманывает: в последнем случае человека обязательно что-нибудь выдаст — например, бегающие глаза.

Рыбы

Постарайтесь ограничить общение с хитрыми и корыстными людьми — пи помощи разнообразных манипуляций они могут выведать у вас секреты, которыми вы пока ни с кем не готовы делиться.

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