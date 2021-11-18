Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака: день для отдыха и релакса

День, будучи одним из самых легких и гармоничных дней лунного месяца, идеально подходит для отдыха и релакса.
Поскольку профессиональная деятельность в это время успешной не будет, звезды советуют заняться любимым делом, которое – из-за тотальной занятости – вы в последнее время забросили. Если желания браться за хобби нет, можно – и нужно – просто отдохнуть (благо, на календаре пятница) и восстановить силы для последующей работы.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 19 ноября для Овнов
Сегодня не стоит никого обижать: даже если человек, на ваш взгляд, достоин резкой отповеди, нежелательно опускаться до его уровня и грубить – свое плохое к нему отношение можно выразить, просто проигнорировав его.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 19 ноября для Тельцов
Профессиональные обязанности, коль скоро вы, несмотря на предостережения звезд, все-таки решите поработать, необходимо выполнять без излишнего энтузиазма – он только помешает вам.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 19 ноября для Близнецов
Не стоит распыляться на мелкие дела, которые отнимут силы и энергию, но ни на шаг не приблизят вас к поставленной цели, поэтому нужно сосредоточиться на основной задаче и не отступать от нее.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 19 ноября для Раков
Если вам понадобится совет – как профессионального, так и личного свойства, обратитесь за ним к близкому человеку – в его словах не будет личной заинтересованности, а значит, ему можно следовать.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 19 ноября для Львов
Высокомерие по отношению к окружающим нежелательно всегда, но сегодня – особенно: оно негативно скажется на отношениях, а значит, вы не сможете обратиться за содействие к тем, кем пренебрегли.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 19 ноября для Дев
От принятия важных решений – как профессиональных, так и житейских – сегодня лучше отказаться: они вряд ли окажутся правильными и вам долго придется о них сожалеть.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 19 ноября для Весов
Лучший способ завалить все назначенные на этот день дела – взяться за работу над ними одновременно: необходимо выбрать одно, приоритетное, остальные же отложить на потом.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 19 ноября для Скорпионов
День, когда можно – и нужно – подводить итоги предыдущей деятельности: это необходимо, чтобы в будущем повторить полученный успех и избежать совершенных – даже ненароком – ошибок.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 19 ноября для Стрельцов
Что бы вы сегодня ни делали в этот день, постарайтесь не спешить – это лучший способ все испортить, впрочем, медлить тоже не стоит – можно упустить благоприятный профессиональный шанс.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 19 ноября для Козерогов
Вам необходимо – хотя бы на время – отвлечься от решения профессиональных задач и дать себе возможность отдохнуть: сделав это, вы сможете восстановить силы для последующей работы.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 19 ноября для Водолеев
Сегодня не стоит подписывать какие-либо документы, особенно если они содержат важные для вас сведения или серьезные капиталовложения: досадная ошибка может принести серьезные материальные убытки.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 19 ноября для Рыб
Любые занятия профессионального свойства вряд ли окажутся в этот день успешными, так что не стоит тратить на них драгоценное время – лучше отдохнуть: например, погулять или просто поспать.
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