Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда наша психика будет беззащитна и ослаблена

Гороскоп на 19 ноября / © Associated Press

Реклама

Важно быть готовыми к атаке разного рода токсичных людей, прежде всего — энергетических вампиров, которые не прочь подпитаться чужой энергией. Чтобы избежать таких встреч, лучше в это время не выходить из дома, если же они числятся среди друзей и знакомых, общение с ними желательно свести к минимуму.

Овен

В этот день нежелательно общаться с незнакомыми людьми: результатом может стать неприятная — и чреватая негативными последствиями — ситуация, поэтому лучше обходить таких людей десятой дорогой.

Телец

Усталость, которую вы почувствуете в этот день, к счастью, не является симптомом недомогания — скорее всего, в последнее время вы чересчур много работали, поэтому теперь пришло время как следует отдохнуть.

Реклама

Близнецы

Отвечать злом на зло нежелательно в любой день, но сегодня — это особенно важно: звезды не станут разбираться, кто первый затеял ссору, и пошлет бумеранг недобрых действия и слов тому, от кого они исходят.

Рак

Не стоит обращать внимание на замечания, которые могут сделать в этот день окружающие, включая близких людей: скорее всего, они будут свидетельствовать не о ваших, а об их собственных проблемах.

Лев

Лучшее, что вы можете сделать, встряв в чужой конфликт, — это подняться над «схваткой» и попытаться при помощи своего авторитета помирить враждующие стороны, не предпочитая при этом ни одну из них.

Дева

Сегодня не стоит лишний раз попадаться на глаза начальству: находясь не в самом лучшем настроении, оно не только не станет решать важный для вас — финансовый — вопрос, но и найдет повод придраться к вашей работе.

Реклама

Весы

Звезды рекомендуют вам не допускать транжирства и мотовства: к счастью, в финансовом отношении у вас все в порядке, но доля разумной экономии все-таки не помешает — неплохо было бы отложить часть денег про запас.

Скорпион

Во избежание ссор, которые возможны в этот день, общение с окружающими нужно сократить до необходимого минимума, хотя и становиться отшельником тоже не стоит — особо важные встречи можно не отменять.

Стрелец

Умение сдерживать эмоции — не самая сильная ваша сторона, но сегодня желательно попрактиковаться в этом навыке: постарайтесь не реагировать на недружественные выпады, с которыми, возможно, придется столкнуться.

Козерог

Не допускайте панибратства в отношениях с малознакомыми людьми — они могут решить, что вы легкодоступный и непритязательный человек, а, значит, можно подталкивать вас к действиям, которые необходимы им.

Реклама

Водолей

Время не подходит для решительных действий ни в профессиональной, ни — особенно! — в личной жизни, поэтому браться за реализацию новых проектов и отвечать на предложение руки и сердца сегодня не следует.

Рыбы

Поднять настроение сегодня помогут любимые занятия: почувствовав первые симптомы хандры, включайте любимый сериал, откраивайте новый детективный роман или доставайте спицы и новые мотки шерсти.

Читайте также: