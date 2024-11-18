Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть максимально осторожным

Один из самых опасных дней лунного календаря, в течение которого надо быть максимально осторожным.
Предостережение касается всех сфер нашей жизни, но особенно – отношений с другими людьми: конфликт, вспыхнувший сегодня, с болей долей вероятности будет иметь продолжение в виде серьезных последствий, поэтому нужно использовать любую возможность, чтобы его избежать. Если рабочие обязанности позволят остаться дома, нужно так и сделать, если же нет, то хотя бы не стоит ни с кем выяснять отношения, обходя взрывоопасные темы стороной.
Овен
Хорошее настроение, сопутствующее вам с самого утра, могут испортить душевные переживания, связанные с некрасивым поступком близкого человека – не стоит принимать его опрометчивое поведение близко к сердцу.
Телец
Отрицательные эмоции, которые вы сегодня можете испытать к кому-то из окружающих, могут сыграть с вами злую шутку – начав злиться, вы не сразу сумеете остановиться, становясь все более и более невыносимым.
Близнецы
Звезды советуют вам игнорировать проявления агрессии со стороны окружающих вас людей: ответив на нее симметрично, вы спровоцируете его на еще больший негатив, что вам совсем не нужно.
Рак
Представителям такого впечатлительного знака как ваш сегодня лучше остаться дома – встреча с неадекватными, агрессивными или находящимися под влиянием винных паров людьми ничего хорошего вам не принесет.
Лев
В поисках ответа на важный вопрос вам нужно обратить внимание на факты, которые станут известны в этот день: ухватившись за эту «ниточку», вы легко сможете «размотать» весь «клубок».
Дева
Не самый лучший день для решения финансовых вопросов: совершив даже небольшую, но досадную ошибку, вы рискуете перекрыть денежный поток который идет к вам сверху – от высших сил.
Весы
Как бы ни раздражали вас сегодня окружающие, постарайтесь удержать негатив, который будет рваться наружу: дав ему волю, вы в запале можете разрушить отношения с близким человеком, которыми очень дорожите.
Скорпион
Столкновение с токсичными людьми, которые захотят подпитаться вашей энергетикой, могут надолго лишить вас сил – как физических, так и моральных: постарайтесь обойти их стороной.
Стрелец
Не стоит откровенничать с людьми, которых вы недостаточно хорошо знаете – вы не можете знать, как они распорядятся фактами, в суть которых вы сами же их и посвятите: скорее всего, они могут вам навредить.
Козерог
Верить на слово незнакомым людям нежелательно всегда, но сегодня делать это особенно опасно – слишком велика вероятность попасться на удочку непорядочных людей, что приведет к нежелательным потерям.
Водолей
Получив неприятное известие, не торопитесь принимать его близко к сердцу: вполне возможно, что оно окажется, мягко говоря, сильно преувеличенным, а, скорее всего, и вовсе не соответствующим истине.
Рыбы
Идеи профессионального свойства, которые сегодня могут прийти вам в голову, окажутся перспективными и плодотворными, но приступать к их реализации сразу же не стоит – нынешний день не подходит для старта.
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