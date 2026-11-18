День удачен для важных серьезных дел, которые окажутся успешными, вне зависимости от сферы, к которой они относятся. / © Credits

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Нельзя растрачивать силы и энергию на решение незначительных задач в виде домашних хлопот рекомендуется отказаться — они будут только отвлекать от основной задачи профессионального свойства.

Не стоит также распоряжаться крупными денежными суммами — слишком велик риск столь же крупных потерь, зато можно заниматься мелкими финансовыми операциями.

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Овен

Нежелательно отвечать агрессией на агрессию, с которой сегодня можно будет столкнуться: серьезный скандал вряд ли входит в ваши планы, поэтому постарайтесь спустить ситуацию на тормозах, проигнорировав чужую враждебность.

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Телец

Увиливать от запланированной работы сегодня нельзя ни в коем случае — велика вероятность серьезного отставания от более активных коллег, которые воспользуются вашей слабостью и превзойдет вас по результатам.

Близнецы

Энергию, полученную сегодня представителям знака от звезд, необходимо направить на профессиональные достижения, а не на эмоциональные всплески — не стоит тратить время и силы даром.

Рак

Представителям знака, единственным во всем Зодиаке, не стоит приступать к работе над новыми делами — даже если сроки будут поджимать, постарайтесь перенести «старт» хотя бы на сутки, иначе оно вряд ли увенчается успехом.

Лев

Важно отказаться от спешки — причем как в профессиональном, так и в личном плане, иначе все может развиваться совсем не по тому — положительном — сценарию, на который вы изначально рассчитываете.

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Дева

Любые дела профессионального свойства желательно отложить, а освободившееся в результате время посвятить близким людям — друзьям, маленьким детям или пожилым родственникам — последние особенно в этом нуждаются.

Весы

Вполне возможно, что работа над проектом, которым вы сейчас занимаетесь, на одном из поворотов свернула не в ту сторону, которая вам сейчас нужна: чтобы избежать ошибок, необходимо остановиться и вернуться к исходной точке.

Скорпион

Сегодня все успеть смогут только те из вас, кто сможет чередовать работу с отдыхом: чрезмерное напряжение приведет к тому, что силы пойдут на убыль и от значительного количества планов в таком случае придется отказаться.

Стрелец

Для вас день пролетит очень быстро, и это говорит о том, что серьезных проблем в это время звезды вам не приготовили, а значит, можно посвятить значительную часть времени не только работе, но и себе, занявшись приятным делом.

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Козерог

Важно обратить внимание на знаки, которые в этот день могут посылать вам звезды: даже случайно услышанные на улице или по радио в машине слова, могут подсказать вам, как поступить в той или иной ситуации.

Водолей

Чем бы вы сегодня ни занимались, главное, не сомневаться в правильности своих действий: низкая самооценка еще никому не помогала достичь желаемой цели, так что очень важно верить в свои силы и не замечать препятствий.

Рыбы

Не стоит без особой необходимости попадаться на глаза начальству — оно может вспомнить, что вы до сих не выполнили данное вам задание и обвинить вас во всех смертных грехах, а заодно и лишить премии.

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