Гороскоп на 19 ноября для всех знаков Зодиака: день, который лучше провести в одиночестве

День, когда все – даже самые активные и энергичные люди – испытывают нежелание что-либо делать.

Лень и апатия в эти лунные сутки – явление абсолютно нормальное, поэтому не стоит, преодолевая внутреннее сопротивление, заставлять себя работать, тем более что на календаре выходной, а значит, у каждого из нас есть полное право на заслуженный отдых. Также очень важно отказаться от общения с окружающими, а при малейшей возможности лучше вообще провести это время в одиночестве.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 ноября для Овнов

Такой деятельной натуре, как вы, трудно полностью отказаться от работы – хотя бы домашней, но чем бы вы ни занимались, самое главное сегодня – не спешить, иначе уже завтра все придется переделывать.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 ноября для Тельцов

В отношениях с любимым человеком главное – не пытаться изменить его, переделав на свой лад: позвольте ему быть таким, какой он есть, тогда и ссориться с ним по любому поводу – и без него – не придется.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 ноября для Близнецов

Ветер перемен, который влечет вас в другие города и даже страны, сегодня может занести вас совсем не туда, куда нужно, поэтому постарайтесь как-то усмирить свою тягу к приключениям – до добра они не доведут.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 ноября для Раков

Даже если вы на кого-то всерьез обижены, не допускайте по отношению к этому человеку негативных мыслей: помните о том, что зло – даже в таком, казалось бы, незначительном виде – бывает наказуемо.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 ноября для Львов

Вряд ли вам сегодня удастся хорошо усвоить новую информацию, поэтому от самообразования желательно отказаться – лучше просто почитать новый или, наоборот, старый, но хорошо знакомый и любимый роман.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 ноября для Дев

Звезды рекомендуют вам заняться любимым делом – навести порядок в доме и особенно в шкафах: по мере того, как вещи будут укладываться одинаковыми, ровными стопочками, в голове тоже прояснится.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 ноября для Весов

Решения серьезных вопросов, даже если они касаются всего лишь домашнего хозяйства, сегодня лучше не планировать: во-первых, успеха от них ждать не приходится, а во-вторых, сегодня обязательно нужно отдохнуть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 ноября для Скорпионов

Решив дать кому-то ценный совет или тем более поучить кого-то жизни, подумайте о том, как это менторство отразится на отношениях с данным конкретным человеком: скорее всего, они могут пострадать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 ноября для Стрельцов

Займитесь домашними делами, которые вы долгое время откладывали на потом: возможно, пришло время выбросить ненужные бумаги – устаревшие документы и просроченные счета – из ящиков письменного стола и комода.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 ноября для Козерогов

Будьте внимательны к мыслям, которые сегодня будут приходить вам в голову: возможно, они будут казаться не имеющими особого значения, но на самом деле это не так – среди них попадутся по-настоящему ценные.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 ноября для Водолеев

Отдых, которому звезды сегодня предлагают вам посвятить день, вовсе не означает, что нужно бездельничать – почему бы вам, например, не заняться спортом или не отправиться на пешую прогулку по окрестностям.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 ноября для Рыб

Сегодня не стоит брать и особенно давать в долг, даже если с такой просьбой обратится близкий вам человек: с возвращением денег, увы, возникнут проблемы, поэтому уговорите заемщика подождать пару дней.

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