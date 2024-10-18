Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака: день, когда мы подвержены чужому мнению

День, когда мы особенно сильно подвержены бездумному принятию чужого мнения, что с большой долей вероятности нанесет нам вред.

Причем, страдают внушаемостью даже самые уверенные в себе и своей правоте люди. Поскольку такие – негативное – влияние звезд сильно, необходимо их минимизировать: сократить общение с окружающими – особенно теми из них, кто не вызывает приятных эмоций, не откровенничать с кем-либо на важные для себя темы, а еще лучше – вообще остаться дома, что в выходной день сделать совсем не сложно.

Овен

В ответ на неадекватное поведение окружающих необходимо продемонстрировать полную индифферентность: нельзя отвечать грубость на грубость, а хамством – на хамство, умножая зло во внешнем мире.

Телец

День благоприятен для финансовых операций любого масштаба, но все-таки наиболее успешными окажутся те, которые не предусматривают чересчур серьезных трат – например, покупка приятных мелочей.

Близнецы

Не стоит брать на себя чужую работу, даже если речь пойдет о выполнении домашних обязанностей ваших детей: конечно, вы сделаете все гораздо быстрее и качественнее, но им это точно на пользу не пойдет

Рак

Залог успеха в этот день – следование ориентирам, которые вы сами должны для себя наметить: не сворачивайте с прямой дороги, несмотря на соблазны, которые будут отвлекать вас от бытовых и хозяйственных дел.

Лев

Ни в коем случае нельзя обманывать близких вам людей: ложь рано или поздно обнаружится и поставит вас в неловкое положение, что не самым лучшим образом скажется на ваших дальнейших отношениях.

Дева

Пополнить иссякающую под воздействием кропотливой работы в будни энергию можно, используя самые простые – и приятные – способы: достаточно поиграть с детьми или домашними животными.

Весы

Не стоит доверять красивым, но, увы, пустым словам, которые сегодня будут в избытке рассыпать близкие люди – лучше обратить внимание на их поступки, которые окажутся более красноречивыми – они точно не обманут.

Скорпион

Не стоит спорить с людьми, придерживающей иной – отличной от вашей – точки зрения: доказать ему свою правоту вы все равно не сможете, так что имеет смысл оставить им право заблуждаться, раз они этого так хотят.

Стрелец

Желание успеть везде и всюду, даже если речь будет идти вего лишь о бытовых хлопотах, до добра не доведет: необходимо выбрать одно – самое важное – направление и придерживать его в течение всего дня,

Козерог

Сегодня на представителей вашего экономного – если не сказать, скупого – знака может «напасть» невиданное транжирство, заставляя вас скупать все, что вы увидите в магазине: не обуздав его, рискуете остаться без денег.

Водолей

Не стоит обращать внимание на домыслы и сплетни, которые вы можете услышать о себе в этот день: люди поговорят и забудут, а вы можете всерьез подорвать здоровье – прежде всего, нервную систему.

Рыбы

Желательно – если, конечно, такое возможно в будний день – провести день в одиночестве: наедине с собой вы успеете сделать гораздо больше, чем в обществе других – даже родных и близких – людей.

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