- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 373
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно назначать свидания и устраивать вечеринки,
День мощной энергетики, которую звезды рекомендуют направить не на результат, как это бывает обычно, а на процесс.
Кстати, касается это не столько работы, сколько личной жизни — все-таки сегодня на календаре выходной день.
Можно — и нужно — налаживать отношения с друзьями и любимыми людьми, назначать свидания и вечеринки, делать подарки и устраивать сюрпризы.
Овен
День благоприятен для визита к своему парикмахеру: вместе с отросшими волосами вам удастся избавится от негатива, который был накоплен к течение длительного времени, и открыть новую страничку своей жизни.
Телец
День желательно посвятить отдыху: погулять на свежем воздухе, заняться посильным видом спорта — это позволит восстановить иссякающие силы и накопить энергию, которая понадобится вам уже в начале рабочей недели.
Близнецы
Время благоприятно для проведения романтического ужина с любимым человеком или вечеринки с друзьями — особенно с теми из них, кого вы давно не видели: похоже, вам есть, о чем поговорить с ними.
Рак
Если вы, несмотря на выходной, решите взяться за новое дело, у вас, скорее всего, ничего не получится — вы только даром потратите время, так что возьмите тайм-аут и устройте себе заслуженную передышку.
Лев
Чем бы вы ни решили заняться в это время — решением профессиональных вопросов или бытовыми хлопотами, постарайтесь не переутомляться: работа работой, а об отдыхе — тем более, сегодня — тоже забывать не стоит.
Дева
Посвятите день — благо, на календаре выходной — заботе о себе: отдохните, примите ванну, погуляйте или займитесь любимым делом — организм в самом скором времени обязательно скажет вам за это спасибо.
Весы
Выходной день — благоприятное время для того, чтобы проанализировать свою профессиональную деятельность: важно найти ошибки, если таковые имеются, а затем подумать, каким образом можно их исправить.
Скорпион
День идеально подходит для того, чтобы завести новую семейную традицию: какой она будет, зависит только от вас, главное, чтобы в ней была задействована вся семья, включая как самых маленьких, так и пожилых.
Стрелец
Общаться с окружающими — как в реальном, так и в виртуальном режиме — нужно как можно меньше: разговоры, не имеющие какой-то конкретной цели, отнимут массу энергии, необходимой для более полезных целей.
Козерог
Не стоит гнаться за всеми «зайцами» одновременно, пытаясь успеть переделать все домашние дела, а заодно подготовиться к рабочим будням: одно направление в любом случае пострадает, так что лучше выбрать одно.
Водолей
Получить дополнительный заряд энергии, который уже на следующей неделе поможет вам осилить все рабочие задачи, можно будет, пообщавшись с лучшим другом или подругой — это принесет вам позитивные эмоции.
Рыбы
Не упускайте шанс улучшить отношения с близкими людьми, который представится вам сегодня: погуляйте вместе в осеннем парке, устройте семейный ужин — пусть лте, кого вы любите, увидят вашу заботу.
