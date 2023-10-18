Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака: день, когда о важном нужно спрашивать интуицию

Ответы на важные жизненные вопросы, коль скоро они потребуют решения, нужно спрашивать у интуиции – она сегодня не подведет. От активных действий в это время лучше отказаться, все равно пользы они не принесут, так что в свободное от работы время лучше почитать, посмотреть телевизор или заняться своим хобби.

Овен

Нежелательно любые манипуляции с организмом, которые будут осуществлять посторонние люди – массаж, косметические и парикмахерские процедуры, это может негативно сказаться на вашей энергетике.

Телец

Нынешний день категорически не подходит для пустого времяпрепровождения – телефонных разговоров и общения в мессенджерах ни о чем, любое занятие должно быть не только полезным, но и осмысленным.

Близнецы

Один из самых счастливых для вас дней лунного месяца – он пройдет в тишине и покое, что позволит отдохнуть не только телом, прогулявшись на свежем воздухе и приняв ванну, но и душой, переключившись на позитив.

Рак

Улучшить настроение – а заодно и сбросить накопившийся негатив – можно будет, посетив салон красоты: срезанные в этот день волосы как будто бы отсекут прошлое и позволят сосредоточиться на будущем.

Лев

На работе не стоит гнаться за всеми "зайцами" – то есть, делами – сразу, так вы, скорее всего, не доведете до ума ни одно из них, а вот выбрав приоритетное, справитесь со всеми стоящими перед вами задачами.

Дева

Даже незначительная ссора с близким человеком, произошедшая в этот день, может перерасти в длительный конфликт, который будет очень сложно загладить – постарайтесь ее избежать.

Весы

Решить важный профессиональный вопрос помогут старые связи: человек, с которым вы были знакомы в прошлом, теперь вращается в высших сферах, благодаря чему и сможет урегулировать любые разногласия.

Скорпион

Необходимо прислушаться к сигналам, которые сегодня может посылать вам подсознание: они придут в самых разных образах – от снов до цитат на сити-лайтах и обрывков разговоров в толпе, которые будут неслучайными.

Стрелец

Удача в этот день станет вашим спутником во всех сферах жизнь, но особенно ярко она проявит себя в профессиональном отношении: можно браться за любые – даже очень сложные – задачи и проекты.

Козерог

От посещения салона красоты, даже если оно было запланировано заранее, сегодня лучше отказаться: вместе с остриженными волосами можно потерять энергию, которая держит вас на плаву.

Водолей

Можно – и нужно! – предлагать начальству проект, который долгое время находится у вас в разработке: сегодня оно не только оценит ваш замысел, но и поддержит его – как морально, так и материально.

Рыбы

День, когда звезды рекомендуют вам быть как можно ближе к природе: из-за невозможности в будний день отправиться в лес, к реке или озеру, проведите хотя бы максимум времени в ближайшем парке.

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