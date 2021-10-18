Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака: самый счастливый день лунного месяца

Гороскоп на 19 октября для всех знаков Зодиака: самый счастливый день лунного месяца

Самый сильный в энергетическом плане и в связи с этим самый счастливый день лунного месяца.

Удача – как в профессиональной, так и в личной жизни – прежде всего будет сопутствовать тем, кто уверен в своих силах и готов решительно двигаться к поставленной цели. В это время можно начинать работу над новыми проектами, брать на себя дополнительную рабочую нагрузку, а также признаваться в любви, делать предложение руки и сердца и отвечать на него – разумеется, согласием.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 октября для Овнов

Не упускайте возможности с лучшей стороны показать себя перед начальством: возможно, оно недостаточно ценит вас, так что самое время исправить существующую несправедливость.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 октября для Тельцов

Нападки человека, который относится к вам с предубеждением, не стоит принимать близко к сердцу: их мнение вряд ли имеет для вас хоть какое-нибудь значение, так что берегите нервы.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 октября для Близнецов

Коллеги-конкуренты – с большой долей вероятности – захотят сбить вас с рабочего настроя и приложат к этому массу усилий, не стоит идти у них на поводу и давать им повод для довольства собой.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 октября для Раков

Поскольку особых трудовых достижений от вас сегодня ждать не приходится, займитесь наведением порядка в окружающей действительности – от собственного рабочего стола до всей планеты.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 октября для Львов

Профессиональный успех ждет преимущественного тех, кто, несмотря на выходной, сможет спланировать сегодняшний день по часам, а еще лучше – по минутам, это не даст вам отвлечься на решение второстепенных вопросов.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 октября для Дев

Если бесконечно просчитывать, как правильно и безупречно сделать первый шаг, можно вообще разучиться ходить: хватит размышлять над новым проектом, пора приступать к его реализации.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 октября для Весов

День благоприятен для укрепления профессионального авторитета: не стесняйтесь высказывать свои соображения относительно решения важных рабочих вопросов – они окажутся дельными, а потому весьма ценными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 октября для Скорпионов

Воспользуйтесь возможностью исправить допущенную ранее ошибку или подкорректировать неверное решение, пока для этого еще есть время – в противном случае придется долго исправлять свои недочеты.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 октября для Стрельцов

В это время вы будете пожинать плоды того, что "посеяли" в предыдущие две-три недели, поэтому пенять в случае досадной неудачи придется только на себя, впрочем, благодарить за заслуженную удачу – тоже.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 октября для Козерогов

Успешными будут любые финансовые предприятия – в том числе и те, которые связаны с благосклонностью фортуны, и если играть в казино звезды вам вряд ли посоветуют, то покупать лотерейные билеты можно и нужно.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 октября для Водолеев

День благоприятен для изменения имиджа: почему бы не посетить салон красоты, не посоветоваться со стилистом и визажистом относительно того, каким должен быть ваш новый образ.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 октября для Рыб

Недуги, которые могут дать о себе знать в это время, окажутся психосоматическими: они будут связами не с физическими, а с духовными проблемами организма, которые нужно срочно решать.

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