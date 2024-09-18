Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: день, созданный для радости

День создан для радости в самых разных ее воплощениях и вариациях, единственное, чего нельзя делать – это грустить.

Энергия, управляющая этим днем, делает нас раскрепощенными и свободными – причем, ка внутренне, так и внешне, поэтому мы становимся общительными и легкими на подъем. С одной стороны, такое самоощущение улучшает качество жизни, а с другой, может сыграть с человеком злую шутку: сам того не заметив, он может сказать лишнее – не предназначенное для слуха других людей, о чем впоследствии пожалеет.

Овен

День идеально подходит для начала нового дела – от нового профессионального проекта до домашних дел, требующих особых усилий: главное, не упустить шанс – он выпадает не так часто, ка хотелось бы.

Телец

Не стоит ждать, когда любимый человек сделает навстречу вам решительный шаг – не только можно, но и нужно опередить его, признавшись в своих чувствах – он будет вам за это благодарен.

Близнецы

Редкий день, когда можно не заботиться о том, как вы выглядите в глазах окружающих вас людей: будьте самими собой и не притворяйтесь теми, ем не являетесь – слишком велик риск разоблачения.

Рак

К выбору продуктов питания для рациона этого дня нужно подойти максимально ответственно, слишком уж велика вероятность пищевого отравления, от алкоголя и лекарств лучше и вовсе отказаться.

Лев

Необходимо использовать малейшую возможность взять отгул и остаться дома – близкие, которые в последнее время видят вас до обидного редко, будут всячески приветствовать такое – правильное! – решение.

Дева

Если вам удастся выкроить хотя бы немного времени для отдыха, проведите его на свежем воздухе, еще лучше – на природе: вы почувствуете, как к вам возвращаются моральные и физические силы, а настроение – улучшается.

Весы

Гениальных идей, приходящих вам в голову, окажется так много, что их необходимо будет зафиксировать, записав в ежедневник, в противном случае рискуете утратить как минимум половину из них.

Скорпион

Если между вами и близким человеком существуют нерешенные вопросы или темы, которые кажется вам и ему запретными, сегодня благоприятное время для того, чтобы их обсудить – вам удастся достичь взаимопонимания.

Стрелец

Перепады настроения, которые вы будете испытывать сегодня, не самым лучшим образом отразятся на вашем поведении – вы будете склонны к необдуманным словам и действиям, от которых нужно удержаться.

Козерог

Несмотря на то, что рабочая неделя движется к завершению, нынешний день благоприятен для начала новых проектов – особенно, профессионального характера: те, кто упустит счастливый шанс, вскоре об этом пожалеет.

Водолей

Тем, кто давно подумывал о том, чтобы сменить место работы, имеет смысл сделать первый шаг на этом пути, хот бы сделать первый шаг на этом пути – тщательно изучить предложения на соответствующих сайтах.

Рыбы

День благоприятен для любых финансовых операций, но наиболее успешными окажется заключение сделок и подписание договоров, рассчитанных на перспективу: вам удастся получить хорошие дивиденды.

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