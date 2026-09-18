Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно гнать от себя страхи и тревоги

Осенние цветы / © Credits

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Главное в такое время — максимальная осторожность, только так можно не стать их жертвой.

Страхи, тревоги и дурные мысли необходимо гнать от себя любыми доступными способами — общаться с приятными людьми, делать себе небольшие подарки, смотреть хорошие фильмы, читать классическую литературу и побольше гулять на свежем воздухе.

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Овен

На сны, которые сегодня могут вызвать у вас тревогу и опасения, не стоит обращать внимания: они по определению не могут предсказать ничего плохого, поскольку являются всего лишь игрой воображения и не более того.

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Телец

Ваша главная задача в этот день — сдержаться и не взорваться на ответ на чужую грубость, это будет сложно, но необходимо — в противном случае произошедший конфликт может привести к непредсказуемым последствиям.

Близнецы

Поступив неправильно, не стоит отрицать свою вину — напротив, необходимо как можно быстрее ее признать и сделать выводы из случившегося, в будущем это станет для вас хорошим — по-настоящему ценным — опытом.

Рак

Парадокс: чем больше дел вы запланируете на сегодняшний день, тем быстрее и легче вам удастся с ними справиться, так что не скромничайте — загружайте себя по полной, это оправдает себя на все сто процентов

Лев

Претензий, которые могут предъявлять вам окружающие, будет много, но обращать внимание нужно будет только на те, что вы скажут близкие они будут нести в себе правильную — конструктивную — составляющую.

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Дева

День благоприятен для завершения дел, которые вы по разным причинам долгое время откладывались на потом, а вот к реализации новых проектов сегодня лучше не приступать — они, скорее всего, успеха иметь не будут.

Весы

Какими бы благими и добрыми ни были ваши намерения, не стоит вмешиваться в чужие дела — в лучшем случае человек всерьез и надолго на вас обидится, в худшем обвинит вас в существующих у него проблемах.

Скорпион

Нежелательно «выплескивать» недовольство собой, своей жизнью и достижениями на окружающих людей — особенно близких: они в вашем плохом настроении не виноваты, поэтому спрашивать необходимо с себя.

Стрелец

Поток энергии, которая будет отпущена вам в этот день, необходимо направить не на пустые переживания по любому поводу, а еще чаще — без повода, а на созидательную деятельность — например, на свою работу и дом.

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Козерог

Ни в коем случае нельзя настраиваться не неприятности — позитивное мышление, как действенную психологическую практику, еще никто не отменял, поэтому думать нужно только о хорошем, и оно сбудется.

Водолей

Малознакомым людям не стоит безоговорочно доверять всегда, –Но сеодня такое безрассудство может быть особенно опасным: велик риск стать жертвой мошенников, которые могут активизироваться именно сегодня.

Рыбы

Даже если, как4 вам кажется, вы совершили целый ряд непростительных ошибок, нежелательно заниматься самокритикой, если, конечно, в ваши планы не входит самоуничижение и сознательное занижение самооценки.

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