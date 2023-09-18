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Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: день важных жизненных перемен

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: день важных жизненных перемен

Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака

День важных жизненных перемен, приступать к которым нужно только хорошо подумав, – импровизации не пройдут. 

Если действовать наскоком, без подготовки и размышлений, скорее всего, такие поступки – какой бы жизненной сферы они ни касались – обречены на неудачу. Может появиться желанием отомстить человеку, который сделал нам что-то нехорошее, не стоит ему поддаваться: удовлетворения такой поступок все равно не принесет, напротив – оставит сожаление о сделанном. 

Овен 

Звезды советуют хотя бы часть дня провести с друзьями, они наверняка обижаются на вас за то, что вы давно не уделяли им внимания, самое время исправить эту досадную оплошность. 

Телец 

Не стоит легкомысленно относиться к деньгам, позволяя себе крупные и, что очень важно, совершенно бессмысленные траты: Вселенная может рассердиться из-за такого мотовства и урезать вам содержание. 

Близнецы

Какими бы делами вы ни занимались – профессиональными или бытовыми – не хватайтесь за все сразу, поскольку это будет лучший способ не выполнить запланированное: действуйте постепенно – от простого к сложному. 

Рак 

Не стоит – даже на время – у кого-то что-то брать: таким образом вы можете перенести на себя чужую негативную энергетику, поэтому от платья подруги – даже очень красивого – лучше отказаться. 

Лев 

Сегодняшний день, несмотря на его будний статус, желательно посвятить «тюнингу» собственного образа – только не стоит заниматься этим самостоятельно: обратитесь к специалистам – стилисту и визажисту. 

Дева 

Велика вероятность пищевых отравлений, поэтому необходимо следить за своим пищевым рационом – в нем должны быть только полезные и здоровые продукты, которые не нанесут вреда вашему здоровью. 

Весы 

Не стоит пренебрегать снами нынешней ночи – они могут помочь принять важное жизненное решение, на которым вы бьетесь уже довольно долгое время, тут же вас его преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой. 

Скорпион

О своем здоровье необходимо заботиться всегда, но сегодня особенно важно исключить из меню алкоголь и жирную и жареную пищу – она может нанести вашему организму непоправимый вред. 

Стрелец 

Важно внимательно отнестись к знакам, которые сегодня будет посылать вам судьба – они могут что кардинально изменить вашу жизнь к лучшему, не стоит упускать такую благоприятную возможность. 

Козерог 

Любую информацию, которая будет поступать к вам в этот день, необходимо тщательно проверять: велика опасность построить важные – профессиональные или житейские – выводы на ошибочном основании.

Водолей 

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, необходимо направить на действительно важные дела, обидно – и нерационально – растратить ее на на не имеющие никакого значения пустяки. 

Рыбы 

Звезды настоятельно рекомендуют вам вернуть «зависши» долги – в противном случае они могут перекрыть идущие к вам финансовые потоки: если не можете выплатить все, отдайте хотя бы часть. 

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Дата публикации
Просмотры
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