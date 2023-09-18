Гороскоп на 19 сентября для всех знаков Зодиака: день важных жизненных перемен

День важных жизненных перемен, приступать к которым нужно только хорошо подумав, – импровизации не пройдут.

Если действовать наскоком, без подготовки и размышлений, скорее всего, такие поступки – какой бы жизненной сферы они ни касались – обречены на неудачу. Может появиться желанием отомстить человеку, который сделал нам что-то нехорошее, не стоит ему поддаваться: удовлетворения такой поступок все равно не принесет, напротив – оставит сожаление о сделанном.

Овен

Звезды советуют хотя бы часть дня провести с друзьями, они наверняка обижаются на вас за то, что вы давно не уделяли им внимания, самое время исправить эту досадную оплошность.

Телец

Не стоит легкомысленно относиться к деньгам, позволяя себе крупные и, что очень важно, совершенно бессмысленные траты: Вселенная может рассердиться из-за такого мотовства и урезать вам содержание.

Близнецы

Какими бы делами вы ни занимались – профессиональными или бытовыми – не хватайтесь за все сразу, поскольку это будет лучший способ не выполнить запланированное: действуйте постепенно – от простого к сложному.

Рак

Не стоит – даже на время – у кого-то что-то брать: таким образом вы можете перенести на себя чужую негативную энергетику, поэтому от платья подруги – даже очень красивого – лучше отказаться.

Лев

Сегодняшний день, несмотря на его будний статус, желательно посвятить «тюнингу» собственного образа – только не стоит заниматься этим самостоятельно: обратитесь к специалистам – стилисту и визажисту.

Дева

Велика вероятность пищевых отравлений, поэтому необходимо следить за своим пищевым рационом – в нем должны быть только полезные и здоровые продукты, которые не нанесут вреда вашему здоровью.

Весы

Не стоит пренебрегать снами нынешней ночи – они могут помочь принять важное жизненное решение, на которым вы бьетесь уже довольно долгое время, тут же вас его преподнесут на блюдечке с голубой каемочкой.

Скорпион

О своем здоровье необходимо заботиться всегда, но сегодня особенно важно исключить из меню алкоголь и жирную и жареную пищу – она может нанести вашему организму непоправимый вред.

Стрелец

Важно внимательно отнестись к знакам, которые сегодня будет посылать вам судьба – они могут что кардинально изменить вашу жизнь к лучшему, не стоит упускать такую благоприятную возможность.

Козерог

Любую информацию, которая будет поступать к вам в этот день, необходимо тщательно проверять: велика опасность построить важные – профессиональные или житейские – выводы на ошибочном основании.

Водолей

Энергию, в которой сегодня не будет недостатка, необходимо направить на действительно важные дела, обидно – и нерационально – растратить ее на на не имеющие никакого значения пустяки.

Рыбы

Звезды настоятельно рекомендуют вам вернуть «зависши» долги – в противном случае они могут перекрыть идущие к вам финансовые потоки: если не можете выплатить все, отдайте хотя бы часть.

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