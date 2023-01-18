Гороскоп на 19 января для всех знаков Зодиака: день, когда нам будет сопутствовать удача

День, который астрологи неспроста называют загадочным и волшебным, и он сполна оправдывает свою репутацию.

В течение этих лунных суток могут происходить самые невероятные события: сами собой находиться ответы на важные вопросы, раскрываются тайны и даже сбываются мечты. Удача станет спутником во многих жизненных сферах, но прежде всего – в финансовой, когда деньги приходят как из ожидаемых, так и из совершенно неожиданных источников – как будто бы по мановению волшебной палочки. Единственное, что следует отложить, – это подписание важных договоров и заключение серьезных сделок, рассчитанных на длительную перспективу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 января для Овнов

Не лучший день для переговоров с партнерами – необходимой договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет легко и просто, что вряд ли пойдет на пользу деловым отношениям.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 января для Тельцов

Велика вероятность события, которое станет в своем роде пророчеством: оно даст понять, как вам жить дальше – образно говоря, по какой дороге идти, чтобы достичь поставленной – желанной – цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 января для Близнецов

Событие этого дня на первый взгляд может показаться негативным, но впоследствии – проанализировав то, что случилось – вы поймете, что оно укладывается в известную формулу "не бывает худа без добра".

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 января для Раков

День, когда нужно доверять не разуму и логике, а собственной интуиции: внутренний голос, основанный на работе подсознания, подскажет единственно верный выход из сложившейся ситуации.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 января для Львов

Не стоит принимать близко к сердцу как события, которые произойдут в этот день, так и слова, услышанные вами от окружающих – скорее всего, уже завтра вас отвлекут новые дела, и вы позабудете обо всем.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 января для Дев

Воплотить в жизнь давнюю мечту представителям вашего знака поможет визуализация, а проще говоря, фантазии: представьте себе, что то, чего вы хотите достичь, уже произошло, и ведите себя соответствующим образом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 января для Весов

Думая о настоящем и особенно будущем, необходимо рисовать в мыслях только позитивные сценарии – с большой долей вероятности они могут материализоваться в самом ближайшем будущем.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 января для Скорпионов

Лучший способ побороть плохое настроение, которое будет преследовать в этот день, – прогулка на свежем воздухе и занятие любимым делом. Хобби может принести не только удовольствие, но и – неожиданно! – деньги.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 января для Стрельцов

Пришло время грандиозных проектов и решения глобальных проблем, поэтому мелкие – преимущественно бытового или хозяйственного свойства – лучше отложить на потом, сейчас не стоит на них размениваться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 января для Козерогов

В этот день как никогда нужно – и важно – общаться с друзьями и близкими людьми: даже в режиме онлайн они смогут поддержать ваше настроение на стабильно позитивном уровне.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 января для Водолеев

Необходимо уделить внимание старшим родственникам: если – по причине занятости на работе – у вас не будет возможности их навестить, нужно хотя бы позвонить и побеседовать с ними.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 января для Рыб

Звезды рекомендуют повнимательнее присмотреться к людям в своем близком окружении: возможно, кто-то из "друзей" только прикидывается доброжелателем, а на самом деле не является таковым.

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