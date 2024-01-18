Гороскоп на 19 января для всех знаков Зодиака: день, когда силы зла активизируются

День, когда силы зла активизируются, и по этой причине могут представлять опасность для человека.

Несмотря на это не стоит считать, что события, которые могут произойти сегодня, фатальны и неизбежны – им вполне можно противостоять. На первый план выходит необходимость осторожности и осмотрительности: не стоит ходить по безлюдным улицам в темное время суток, носить с собой крупные суммы денег, надевать ценные ювелирные украшения. Нежелательно также приступать к новым важным профессиональным начинаниям – они вряд ли окажутся успешными.

Овен

Сегодня – впрочем, как и всегда – нежелательно сплетничать: человек, ставший их жертвой, узнает о вашей роли в передаче слухов о нем, и о том, чем он вам ответит, можно только догадываться.

Телец

Велика вероятность неожиданностей, которые подстерегают представителей вашего знака во всех сферах жизни, но, как говорится, кто предупрежден, тот вооружен – достаточно просто быть начеку.

Близнецы

Тревожные мысли, которые могут посещать вас в этот день, не будут иметь никакого отношения к реальному положению дел, а значит, и переживать из-за них не стоит – необходимо переключаться на позитивные соображения.

Рак

Чтобы справиться с задачей, которую поставит перед вами начальство, необходимо… как следует рассердиться, главное, чтобы злость была здоровой, иначе она может перейти с работы на окружающих.

Лев

Возможно, работа над проектом, которым вы сейчас занимаетесь, будет двигаться медленнее, чем вы предполагали, тем не менее это не значит, что его нужно бросать – впоследствии о таком поступке придется пожалеть.

Дева

Нежелательно вмешиваться в чужой конфликт, особенно если вас не будут об этом просить: справедливость вы, скорее всего, не восстановите, а вот испортить отношения со всеми его сторонами можете вполне.

Весы

Избежать неприятных эмоций, на которые будет щедр этот день, можно одним-единственным, зато действенным способом: сократив до минимума общение с неприятными людьми, а то и вовсе от него отказавшись.

Скорпион

Не стоит реагировать на негативные замечания, которые представители вашего знака сегодня могут услышать от окружающих: оставьте их наедине с собственными эмоциями – это заставит их угомониться.

Стрелец

Астрологи советуют запланировать на сегодня как можно больше дел – как на работе, так и дома: они отвлекут вас от негативных мыслей, которые могут преследовать с самого утра и настроят на позитивный лад.

Козерог

Работая, не покладая рук, не стоит забывать об отдыхе: он позволит вам восстановить силы, что – в свою очередь – позитивно скажется на решаемых профессиональных вопросах: они будут решены быстрее и качественнее.

Водолей

Эмоции, которые сегодня будут носить взрывной и неуправляемый характер, необходимо держать под контролем: под их влиянием вы сможете сделать то, о чем впоследствии пожалеете.

Рыбы

Не торопитесь отвечать отказом на предложение руки и сердца, которое – совершенно неожиданно! – сделает вам человек, который, как казалось, совершенно к вам равнодушен: возможно, это шанс на личное счастье.

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