Гороскоп на 19 января для всех знаков Зодиака: день злобы, зависти и ненависти

Гороскоп на 19 января для всех знаков Зодиака: день злобы, зависти и ненависти

День, когда из глубины души на поверхность выходят самые неприятные человеческие качества – злоба, зависть, ненависть.

Также в это время голову поднимают вредные привычки: даже если человек успешно от них избавился, могут снова "соблазнить" удовольствием от курения или алкогольных напитков. Необходимо показать характер и дать своим слабостям отпор.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 19 января для Овнов

Выпады недоброжелательных – а то и неадекватных – людей необходимо оставить без внимания: доказать что-нибудь такому "собеседнику" не удастся, так зачем напрасно портить себе нервы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 19 января для Тельцов

День благоприятен для финансовых операций, особенно тех, в которых важно соблюсти баланс: вы легко сведете дебет с кредитом, даже если речь будет идти всего лишь о семейном бюджете.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 19 января для Близнецов

Велика вероятность того, что кто-то из коллег попросит вас взять на себя некоторую часть своей работы. Лучше отказаться от такого "заманчивого" предложения – ни денег, ни славы, ни благодарности оно вам не принесет.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 19 января для Раков

Вам как главным домоседам Зодиака придется выйти из зоны комфорта и двигаться к цели с несвойственными вам упорством и настойчивостью: такая тактика очень быстро позволит добиться своего.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 19 января для Львов

Лгать любимому человеку – даже во спасение – нежелательно в любой день, но сегодня обман будет особенно опасным: он очень скоро обнаружится, нанеся отношениям непоправимый вред.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 19 января для Дев

Запас энергии, недостаток которой сегодня будет ощущаться как никогда остро, можно будет пополнить, занявшись любимым делом: необходимо обязательно найти для него время.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 19 января для Весов

Профессиональная деятельность обещает быть успешной, но – с одним условием: каждый шаг на пути к цели должен быть тщательно взвешен и продуман – экспромты и импровизации не пройдут.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 19 января для Скорпионов

Лучшим занятием для вас сегодня станет благотворительность: добрые поступки, которые вы сегодня совершите, не только создадут хорошее настроение, но и очень быстро вернутся сторицей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 19 января для Стрельцов

Не стоит ничего делать без заранее составленного – подробного – плана: без него вы будете постоянно сбиваться "с курса" и – в ущерб основному занятию – делать то, что вполне может подождать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 19 января для Козерогов

В споре с близким – или любимым – человеком истина сегодня не родится, а вот серьезный конфликт – вплоть до временного расставания – более чем вероятен, не стоит рисковать семейным благополучием.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 19 января для Водолеев

Общение с окружающими сегодня лучше свести к минимуму – люди, которые на первый взгляд покажутся доброжелательными, на самом деле не будут испытывать к вам добрых чувств, а потому могут серьезно обидеть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 19 января для Рыб

Нежелательно делать какой-либо – даже незначительный – выбор: не получится адекватно оценить все факторы за и против, а чутье, на которое вы так часто полагаетесь, может подвести.

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