Гороскоп на 2-3 августа для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно разрушать старое и строить новое

Гороскоп на 2-3 августа для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно разрушать старое и строить новое

24 лунный день, который растянется почти на двое суток, приведет к пробуждению мощной физической и моральной силы.

Время благоприятно для активных действий, разрушения старого во имя нового: можно – и нужно! – сносить отжившее свое «здание» до основания, чтобы на его фундаменте построить что-то другое, красивое и перспективное. Главное, чтобы тело в это время находилось под постоянным контролем разума: так, именно он должен остановить человека, который хочет съесть десятую конфету за день.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 2-3 августа для Овнов

На обман в этот день могут пойти даже самые близкие люди: разумеется, сделают они это из самых лучших побуждений, но суть поступка от этого не изменится: ложь останется ложью.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 2-3 августа для Тельцов

День благоприятен для хозяйственных хлопот любой сложности: можно делать уборку – как еженедельную, так и генеральную, а также планировать ремонт и приступать к его осуществлению.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 2-3 августа для Близнецов

Можно приступать к реализации профессиональных проектов, которые вы долгое время откладывали на потом: для него сложатся максимально благоприятные обстоятельства для их воплощения в жизнь.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 2-3 августа для Раков

Любой план, который вы решите составить в этот день, должен быть максимально конкретны и подробным: чем больше деталей вы учтете и зафиксируете в его пунктах, тем лучше вы его выполните.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 2-3 августа для Львов

День, когда не стоит рисковать – ни в профессиональных, ни в финансовых вопросах: вместо ожидаемой прибыли можно будет получить убыток, так что лучше действовать по принципу «тише едешь, дальше будешь».

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 2-3 августа для Дев

Оставьте за окружающими правило на собственное мнение, в противном случае поссоритесь вы легко, а мириться будете долго и мучительно – не стоит до этого доводить.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 2-3 августа для Весов

Можно приобретать движимое и недвижимое имущество, начиная с бытовой техники и заканчивая загородным домом, квартирой или дачей – покупка будет радовать вас долгие годы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 2-3 августа для Скорпионов

Давать советы в этот день нужно только тогда, если их у вас спрашивают, в любом другом случае можно столкнуться с активным противодействием тех, кого вы решите «осчастливить» своим мнением.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 2-3 августа для Стрельцов

Не стоит приступать к реализации новых проектов – успешной эта работа не станет, лучше потратить время на подтягивание существующие «хвосты», а заодно навести порядок в документах – как виртуальных, так и реальных.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 2-3 августа для Козерогов

Сегодня не стоит ставить на первый план работу, которая, как известно, в лес не убежит – лучше уделить максимум времени своим близким, которые давно обижаются из-за вашей к ним невнимательности.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 2-3 августа для Водолеев

В этот день важно обращать внимание на сигналы, которые будет посылать вам организм: так вам удастся захватить недуг на ранней стадии его развитие и вовремя его вылечить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 2-3 августа для Рыб

День благоприятен для возврата давних долгов: если не сможете вернуть все, отдайте хотя бы часть, тогда идущий к вам денежный поток не прервется – в противном случае в ближайшее время он изрядно обмелеет.

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