Гороскоп на 2-3 ноября для всех знаков Зодиака: дни, когда нужно отказаться от старого порядка вещей

Осенний пейзаж / © Associated Press

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Время благоприятно для отказа от старого, порядка вещей, на место которого — после расчистки «участка» — очень быстро придет что-то новое — жилье, работа, отношения.

День благоприятен для любых новых дел, и прежде всего — ремонта и строительства.

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Овен

Удачное время для воплощения в жизнь любого — даже самого сложного и трудоемкого — профессионального проекта: необходимо как можно быстрее и активнее приступить к его реализации, пока не иссяк ваш энтузиазм.

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Телец

Тем, кто давно собирался начать ремонт в доме, но не знали, с какой стороны к нему подступиться, у звезд есть хорошая новость: их время пришло — он начнется легко и завершится, не превратившись в стихийное бедствие.

Близнецы

Представители знака, которые сих пор не встретили вторую половинку, необходимо приглядеться к окружающим представителям противоположного пола: именно в эти дни может произойти судьбоносная встреча.

Рак

Принимая важное жизненное решение, необходимо посоветоваться с людьми, которым вы доверяете: ввиду отсутствия их личной заинтересованности они смогут посмотреть на ситуацию объективно.

Лев

Финансовые операции необходимо совершать только в том случае, если их риски и последствия тщательно просчитаны, в противном случае лучше перенести их на некоторое — более благоприятное для них — время.

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Дева

Прежде чем приступить к реализации нового — важного и серьезного –проекта, наведите порядок в прежних делах, иначе незакрытые вопросы будут упорно тянуть вас назад и не дадут сосредоточиться на перспективах.

Весы

Усталость, накопившуюся у вас за последнее время, звезды рекомендуют «лечить» занятиями творчеством и — при любой погоде — прогулками на свежем воздухе — это позволит вам переключиться с негатива на позитив.

Скорпион

Не стоит демонстрировать свое — прямо скажем, весьма специфическое — чувство юмора близким людям: будучи искренне расположенными к вам, он может всерьез обидеться, и вы лишитесь их хорошего отношения.

Стрелец

Красноречие и убедительность, которыми вы будет обладать в это время, помогут вам склонить на свою сторону любого собеседника — даже самого несговорчивого, который до сих пор не хотел к вам прислушиваться.

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Козерог

Не загоняйте внутрь эмоции, связанные с конфликтом с близким человеком: при первых же признаках ссоры спокойно предложите ему обсудить сложившуюся ситуацию — выговорившись, он перестанет на вас сердиться.

Водолей

В эти дни важно обращать внимание на любые =-даже самые незначительные — сигналы, которые может посылать вам организм: так вам удастся захватить недуг на ранней стадии его развитие и вовремя его вылечить.

Рыбы

Даже если у вас есть законные основания отомстить обидевшему вас человеку, не стоит тратить на это — в общем, бесполезное — занятие время и силы: можно и нужно потратить на что-либо гораздо более полезное.

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