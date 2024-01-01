Гороскоп на 2-3 января для всех знаков Зодиака: дни, когда поток космической энергии станет еще мощнее

21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, сделает еще более мощным поток космической энергии вчерашнего дня.

Можно продолжать начатые накануне дела, составить план будущих свершений, определить стратегию и тактику достижения поставленных целей – любая деятельность окажется успешной. Время также подходит для романтических отношений – можно назначать свидания, признаваться в любви, делать предложения руки и сердца.

Овен

Не стоит прислушиваться к людям, которые будут убеждать вас отказаться от собственной точки зрения в угоду другой – той, которая вам не близка: впоследствии об этом придется пожалеть.

Телец

Удача будет сопутствовать вам во всех профессиональных вопросах, поэтому можно браться даже за те дела, которые казались вам невыполнимыми – с это время вам удастся легко и без усилий с ними справиться.

Близнецы

Получив привлекательное предложение новой должности с не менее приятной зарплатой – соглашайтесь, не раздумывая: такие подарки судьба преподносит нечасто, поэтому нельзя от них отказываться.

Рак

Знакомства, которые могут произойти в эти дни, окажутся не только приятными, но и полезным: протекция, которую может создать вам один из этих людей, поспособствует в профессиональных делах.

Лев

Используйте дар убеждения и красноречие, которыми наградят вас звезды, для того, чтобы убедить в своей правоте своих – даже самых непримиримых – оппонентов, таковыми могут быть не только коллеги, но и близкие.

Дева

Насколько бы насыщенным в профессиональном плане ни были эти дни, постарайтесь найти время для друзей и родственников, особенно – пожилого возраста: это важно не столько для них, сколько для вас.

Весы

Отстаивая свое мнение, не горячитесь: так вы можете сделать то, что не свойственно представителям вашего знака: выйти за рамки приличий и всерьез обидеть кого-то из участников спора.

Скорпион

Появится шанс восстановить добрые отношения с человеком, с которым вас развела в разные стороны досадная ссора – обязательно воспользуйтесь им, поскольку другого такого раза может и не случиться.

Стрелец

Ваше легкомыслие не самым лучшим образом скажется как на работе, так и на личной жизни: станьте – или хотя бы попытайтесь стать – серьезнее, и будете удивлены тому, как все изменится к лучшему.

Козерог

Удачу принесут любые встречи, которые произойдут в эти дни, вне зависимости от того, какими – деловыми или личными – они будут, поэтому самые важные из них желательно назначать именно на это время.

Водолей

В любом – как в профессиональном, так и личном общении – необходимо быть искренними и честными с собеседником: он почувствует любую ложь, тогда надеяться на благополучное решение важного вопроса не придется.

Рыбы

Определитесь с тем, чего вы хотите достичь, и действуйте: если начнете метаться их стороны в сторону, меняя свои цели с одной на другую, сделать не удастся ничего, а, значит, время пройдет впустую.

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