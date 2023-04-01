Гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно избавиться от груза прошлых лет

Встреча с прошлым, которая вероятна в этот день, помогает человеку избавиться от груза былых лет, который давит на плечи тяжелым бременем.

Особенно вышесказанное коснется отношений с близкими – или не очень – людьми, застывшими в состоянии статус-кво. Похоже, пришла пора вернуть к жизни "дела давно минувших дней" и расставить точки над "и", чтобы либо продолжить отношения с данным конкретным человеком, либо навсегда завершить их.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 апреля для Овнов

Сегодня представителям вашего знака можно – хотя бы на время – забыть об окружающих, а подумать о самих себе – уделить внимание своему душевному, а заодно и физическому состоянию.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 апреля для Тельцов

Сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо взвешивать каждое свое слово: находясь в состоянии раздражения, вы легко можете наговорить того, о чем впоследствии будете сильно жалеть.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 апреля для Близнецов

Ваша доброжелательность и общительность сегодня понадобятся вам как никогда: окружающие вас люди будут нуждаться в душевном тепле и внимании – не стесняйтесь им его дарить.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 апреля для Раков

Не стоит углубляться в воспоминания, даже если они будут очень приятными: таким образом вы рискуете потеряться во времени и подойти к событиям сегодняшнего дня с мерками вчерашнего.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 апреля для Львов

Вам крайне трудно перед кем-то извиняться – ваше королевское достоинство, как правило, препятствует этому, но сегодня признание своей вины окажется единственным способом помириться с близким человеком.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 апреля для Дев

Понимание того, как правильно выстраивать дальнейшие отношения с близким человеком, которое долгое время не складывалось в вашем сознании, придет к вам как будто бы само собой – точнее, придет от звезд.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 апреля для Весов

Вам сегодня желательно максимально отгородиться от окружающего мира – сократить общение, избегать мест массового скопления людей: это даст вам возможность избежать досадных конфликтов и ссор.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 апреля для Скорпионов

Не пытайтесь доказать кому-либо свою правоту: во-первых, вам это все равно не удастся, а во-вторых, оставьте другому человеку право на собственную точку зрения – все не могут думать одинаково.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 апреля для Стрельцов

Необходимо воспользоваться возможностью вывести на новый – более близкий – уровень отношения с кем-то из важных для вас людей: с этого времени вы начнете лучше понимать друг друга.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 апреля для Козерогов

Среди идей, которые сегодня будут приходить вам в голову, попадутся по-настоящему стоящие – постарайтесь их как-то зафиксировать, чтобы не забыть: лучше всего – записать для памяти.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 апреля для Водолеев

Постарайтесь сегодня чем-нибудь порадовать близких вам людей – родных, друзей, сотрудников: уделите им время, подарите хотя бы небольшие сувениры: у их благодарности не будет границ.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 апреля для Рыб

Желание заняться каким-либо видом творчества удачно совпадет с энергиями дня, которые будут всячески приветствовать креатив: даже скромное хобби даст возможность создать настоящее произведение искусства.

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