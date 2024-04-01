Гороскоп на 2 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда можно столкнуться со злобой и агрессией

День негативной энергетики, главным проявлением которой может стать злоба и агрессия со стороны окружающих людей.

Такой фактор может стать своеобразным вызовом, с которым необходимо справиться, чтобы не испортить себе день – в противном случае любые планы окажутся неосуществимыми. Неприятную информацию, которая может поступить в это время, не стоит принимать близко к сердцу – уже завтра последует ее разоблачение, так зачем зря тратить нервные клетки.

Овен

Кто-то из окружающих – в том числе и близких – захочет вывести вас на всплеск негативных эмоций: постарайтесь проигнорировать его слова и действия – никому не давайте возможности подпитаться вашей энергией.

Телец

Любые вопросы – как профессионального, так и личного свойства – необходимо решать миром, в противном случае испорченные таким образом отношения впоследствии трудно будет наладить.

Близнецы

От встреч с друзьями или родственниками, даже если они были запланированы заранее, лучше отказаться, если, конечно, вы не хотите рассориться с ними с далеко идущими последствиями.

Рак

Терапевтическим влиянием на вашу душу окажет природа: даже прогулка в ближайшем парке позитивно повлияет на настроение – и погода. и время года для этого сейчас максимально благоприятные.

Лев

Общение с токсичными людьми, даже если без него не обойтись, поскольку они являются коллегами или деловыми партнерами, необходимо сократить до минимума, все равно найти консенсус не удастся.

Дева

Велика вероятность того, что жалостливые истории, которые будут рассказывать вам обращающиеся за помощью люди, окажутся, мягко говоря, лживыми, поэтому не стоит принимать их за чистую монету.

Весы

Не стоит открыто высказывать свое мнение, которое может вызвать недовольство окружающих: преимущественно это касается постов в социальных сетях, но и реальное общение не менее опасно.

Скорпион

Не стоит вмешиваться в конфликты, не имеющие к вам непосредственного отношения: восстановить справедливость вам все равно не удастся, а вот нажить неожиданных врагов можно будет вполне.

Стрелец

Даже если сегодня у вас появится повод для празднования, от алкоголя необходимо отказаться: под его влиянием можно сказать и – что еще опаснее – сделать что-то такое, что нанесет серьезный урон репутации.

Козерог

Решение профессиональных вопросов, несмотря на разгар рабочей недели, лучше отложить на завтра, сегодня же звезды настоятельно рекомендуют отдохнуть, чтобы восстановить иссякающие силы.

Водолей

День идеально подходят для наведения порядка во всем – в доме, в шкафах, на рабочем столе, в документах: согласитесь, у вас там сейчас полная неразбериха, которую просто необходимо ликвидировать.

Рыбы

Выдав чужую тайну – намеренно или нечаянно, – вы нанесете ущерб не только тому, кому она принадлежит, но и себе: вряд ли кто-то захочет связываться с человеком, который не умеет – или не хочет – хранить секреты.

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