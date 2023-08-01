Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя отчаиваться

Нынешний день в мирное время предназначен для праздников, в наших реалиях главное – не грустить и не отчаиваться.

В такое время люди, как правило, становятся более свободными, раскрепощенными и откровенными, что может сыграть с ними злую шутку: велик риск рассказать что-то такое, что впоследствии будет обращено против них. Можно – и нужно – прогуливаться в садах и парках, пить кофе на открытых верандах кафе или – если позволит рабочий график – хотя бы ненадолго выезжать за город, на дачу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 августа для Овнов

Физическая нагрузка – даже если речь будет идти всего лишь о традиционной утренней пробежки – вместо пользы сегодня принесет вред, поэтому звезды настоятельно советуют от нее отказаться.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 августа для Тельцов

Если на душе будут скрести кошки, лучшим лечением станет искусство – классическая литература, музыка или живопись: конечно, желательно выбрать в театр или музей, но можно воспользоваться и интернет-сайтами.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 августа для Близнецов

День, когда нельзя те6рять контроль над ситуацией, особенно если она будет касаться решения профессиональных вопросов – будучи пущенными на самотек, они могут начать развиваться в нежелательном направлении.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 августа для Раков

День благоприятен для перехода на новый режим питания, связанный с диетой или пищевыми ограничениями: удастся довольно быстро избавиться от лишних килограммов или оздоровиться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 августа для Львов

Велик риск пищевых отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов: в теплый летний день они могут испортиться быстрее, чем это происходит обычно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 августа для Дев

Вспомните, когда вы в последнее время были на свежем воздухе и отправляйтесь за город – причем, сделать это лучше не в компании, а в одиночестве: так вы быстрее восстановите иссякающие силы.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 августа для Весов

Своим слабостям не стоит потакать всегда, но сегодня – особенно: покупки, без которых вполне можно обойтись, опустошат кошелек, а съеденный – даже небольшой – кусочек торта негативно отразится на талии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 августа для Скорпионов

Сделав себе сегодня пусть и небольшой, но очень приятный подарок, вы не только поднимите настроение, но и настроитесь на оптимистичный лад, что самым благоприятным образом скажется на работе и личной жизни.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 августа для Стрельцов

Свойственные вам сегодня перепады настроения могут не самым лучшим образом повлиять на отношения с окружающими людьми, поэтому нужно взять себя в руки и сократить общение до минимума.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 августа для Козерогов

Препятствия, которые могут возникнуть на пути к цели – как профессионального, так и личного характера, не так страшны, как может показаться на первый взгляд: главное – уверенность в своих силах.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 августа для Водолеев

Правилом поведения для вас сегодня должна стать осторожность: не стоит носить с собой крупные суммы денег, задерживаться где-нибудь допоздна и – особенно! – переходить улицу в неположенном месте.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 августа для Рыб

Нельзя позволять себе скучать и, уж тем более, сетовать на судьбу – ей это может не понравиться и она, как следствие, сделает условия вашей жизни по-настоящему невыносимыми, так что лучше ее не гневить.

Читайте также: