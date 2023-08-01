Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя отчаиваться

Нынешний день в мирное время предназначен для праздников, в наших реалиях главное – не грустить и не отчаиваться.
В такое время люди, как правило, становятся более свободными, раскрепощенными и откровенными, что может сыграть с ними злую шутку: велик риск рассказать что-то такое, что впоследствии будет обращено против них. Можно – и нужно – прогуливаться в садах и парках, пить кофе на открытых верандах кафе или – если позволит рабочий график – хотя бы ненадолго выезжать за город, на дачу.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 августа для Овнов
Физическая нагрузка – даже если речь будет идти всего лишь о традиционной утренней пробежки – вместо пользы сегодня принесет вред, поэтому звезды настоятельно советуют от нее отказаться.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 августа для Тельцов
Если на душе будут скрести кошки, лучшим лечением станет искусство – классическая литература, музыка или живопись: конечно, желательно выбрать в театр или музей, но можно воспользоваться и интернет-сайтами.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 августа для Близнецов
День, когда нельзя те6рять контроль над ситуацией, особенно если она будет касаться решения профессиональных вопросов – будучи пущенными на самотек, они могут начать развиваться в нежелательном направлении.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 августа для Раков
День благоприятен для перехода на новый режим питания, связанный с диетой или пищевыми ограничениями: удастся довольно быстро избавиться от лишних килограммов или оздоровиться.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 августа для Львов
Велик риск пищевых отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью употребляемых в пищу продуктов: в теплый летний день они могут испортиться быстрее, чем это происходит обычно.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 августа для Дев
Вспомните, когда вы в последнее время были на свежем воздухе и отправляйтесь за город – причем, сделать это лучше не в компании, а в одиночестве: так вы быстрее восстановите иссякающие силы.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 августа для Весов
Своим слабостям не стоит потакать всегда, но сегодня – особенно: покупки, без которых вполне можно обойтись, опустошат кошелек, а съеденный – даже небольшой – кусочек торта негативно отразится на талии.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 августа для Скорпионов
Сделав себе сегодня пусть и небольшой, но очень приятный подарок, вы не только поднимите настроение, но и настроитесь на оптимистичный лад, что самым благоприятным образом скажется на работе и личной жизни.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 августа для Стрельцов
Свойственные вам сегодня перепады настроения могут не самым лучшим образом повлиять на отношения с окружающими людьми, поэтому нужно взять себя в руки и сократить общение до минимума.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 августа для Козерогов
Препятствия, которые могут возникнуть на пути к цели – как профессионального, так и личного характера, не так страшны, как может показаться на первый взгляд: главное – уверенность в своих силах.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 августа для Водолеев
Правилом поведения для вас сегодня должна стать осторожность: не стоит носить с собой крупные суммы денег, задерживаться где-нибудь допоздна и – особенно! – переходить улицу в неположенном месте.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 августа для Рыб
Нельзя позволять себе скучать и, уж тем более, сетовать на судьбу – ей это может не понравиться и она, как следствие, сделает условия вашей жизни по-настоящему невыносимыми, так что лучше ее не гневить.
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