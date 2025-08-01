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Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно уделить внимание семье
День, несмотря на его выходной статус, благоприятен для начала новых проектов, рассчитанных на долгосрочную перспективу.
Мелкие — даже очень важные — дела лучше отложить на потом, сегодня они успеха иметь не будут.
Необходимо также — и суббота для этого является удачным временем — уделить внимание семье, особенно детям и пожилым родственникам. Общение с ними даст возможность «напитаться» позитивной энергии, необходимой для работы на неделю вперед.
Овен
Значительное денежное поступление, которое вполне возможно в этот день, необходимо потратить с умом, в противном случае деньги испарятся, оставив о себе только приятные — а, возможно, и не очень — воспоминания.
Телец
План на сегодняшний день необходимо продумать заранее — важно учесть все тонкости и отделить первоочередные дела от второстепенных, только так можно будет успеть все, даже если речь пойдет о домашнем хозяйстве.
Близнецы
Хороший день для того, чтобы разобрать завалы ненужных вещей, скопившиеся дома, — таким образом вы расчистите пути для положительной энергии, тем самым освободив плацдарм для последующих действий.
Рак
Человек, обидевший вас в прошлом, может снова появиться в вашей жизни для того, чтобы извиниться — раскаяние, скорее всего, будет искренним, так что имеет смысл забыть о былых событиях и простить его.
Лев
Удачный день для начала ремонта, который закончится быстро, не успев превратиться — как это часто бывает — в стихийное бедствие, и связанных с ним покупок — все они окажутся на редкость удачными.
Дева
Не стоит добиваться поставленной цели любыми средствами — необходимо, как говорят психологи, «отпустить» ситуацию и посмотреть, как все сложится дальше: ваша судьба от вас не уйдет, а чужого вам не надо.
Весы
Не отказывайте в посильной помощи тем, кто будет спрашивать у вас совета, — возможно, именно вы — в силу свойственных вам жизненного опыта и мудрости — сможете направить человека на путь истинный.
Скорпион
Все сделанные сегодня добрые дела со временем обязательно вернутся к вам в троекратном размере, поэтому не стоит экономить на благотворительности — она, как ни странно это прозвучит в данном случае, окажется выгодной.
Стрелец
Удачный день для того, чтобы донести свою точку зрения до человека, мнение которого вам очень важно: не стоит усиливать на него эмоциональное давление — нужно убеждать его фактами и аргументами.
Козерог
Парадокс сегодняшнего дня: чем больше дел — пусть даже и домашних — вы запланируете, тем, как ни странно, вам легче будет с ними справиться, а домашние обязательно оценит вашу старательность и производительность.
Водолей
Лучшего дня для встречи с людьми, которые могут оказать вам финансовую помощь, не найти: они не только внимательно выслушают вас, но и охотно инвестируют средства в решение важных для вас вопросов.
Рыбы
Максимум времени и внимания, как и положено в выходной день, рекомендуется уделить семье и родным людям — из-за тотальной занятости на работе вы в последнее время часто о них забываете.
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