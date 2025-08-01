Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака: день, когда нужно уделить внимание семье

Гороскоп на 2 августа / © Credits

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Мелкие — даже очень важные — дела лучше отложить на потом, сегодня они успеха иметь не будут.

Необходимо также — и суббота для этого является удачным временем — уделить внимание семье, особенно детям и пожилым родственникам. Общение с ними даст возможность «напитаться» позитивной энергии, необходимой для работы на неделю вперед.

Овен

Значительное денежное поступление, которое вполне возможно в этот день, необходимо потратить с умом, в противном случае деньги испарятся, оставив о себе только приятные — а, возможно, и не очень — воспоминания.

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Телец

План на сегодняшний день необходимо продумать заранее — важно учесть все тонкости и отделить первоочередные дела от второстепенных, только так можно будет успеть все, даже если речь пойдет о домашнем хозяйстве.

Близнецы

Хороший день для того, чтобы разобрать завалы ненужных вещей, скопившиеся дома, — таким образом вы расчистите пути для положительной энергии, тем самым освободив плацдарм для последующих действий.

Рак

Человек, обидевший вас в прошлом, может снова появиться в вашей жизни для того, чтобы извиниться — раскаяние, скорее всего, будет искренним, так что имеет смысл забыть о былых событиях и простить его.

Лев

Удачный день для начала ремонта, который закончится быстро, не успев превратиться — как это часто бывает — в стихийное бедствие, и связанных с ним покупок — все они окажутся на редкость удачными.

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Дева

Не стоит добиваться поставленной цели любыми средствами — необходимо, как говорят психологи, «отпустить» ситуацию и посмотреть, как все сложится дальше: ваша судьба от вас не уйдет, а чужого вам не надо.

Весы

Не отказывайте в посильной помощи тем, кто будет спрашивать у вас совета, — возможно, именно вы — в силу свойственных вам жизненного опыта и мудрости — сможете направить человека на путь истинный.

Скорпион

Все сделанные сегодня добрые дела со временем обязательно вернутся к вам в троекратном размере, поэтому не стоит экономить на благотворительности — она, как ни странно это прозвучит в данном случае, окажется выгодной.

Стрелец

Удачный день для того, чтобы донести свою точку зрения до человека, мнение которого вам очень важно: не стоит усиливать на него эмоциональное давление — нужно убеждать его фактами и аргументами.

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Козерог

Парадокс сегодняшнего дня: чем больше дел — пусть даже и домашних — вы запланируете, тем, как ни странно, вам легче будет с ними справиться, а домашние обязательно оценит вашу старательность и производительность.

Водолей

Лучшего дня для встречи с людьми, которые могут оказать вам финансовую помощь, не найти: они не только внимательно выслушают вас, но и охотно инвестируют средства в решение важных для вас вопросов.

Рыбы

Максимум времени и внимания, как и положено в выходной день, рекомендуется уделить семье и родным людям — из-за тотальной занятости на работе вы в последнее время часто о них забываете.

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