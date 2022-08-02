Гороскоп на 2 августа для всех знаков Зодиака: спокойный день, когда лучше не перенапрягаться

День, как водный поток, будет течь спокойно и не торопясь, внезапных и резких событий от него, к счастью, ждать не приходится.

Как правило, это время предназначено для отдыха, но, поскольку в этом месяце оно выпадает на будний день, желательно хотя бы не напрягаться, а сосредоточиться на чисто технической работе, не требующей особой увлеченности и сосредоточенности. Нельзя отправляться в поездки и путешествия – они нарушат гармонию дня, а потому окажутся неудачными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 августа для Овнов

Звезды настоятельно рекомендуют вам вернуться к делам, которые были начаты энное время назад, а потом по каким-то причинам приостановлены – теперь сложатся максимально благоприятные условия для их завершения.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 августа для Тельцов

Не стоит растрачивать силы – как моральные, так и физические – попусту: прежде чем сделать какие-то телодвижения, подумайте, нельзя ли без них обойтись, и только потом начинайте действовать.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 августа для Близнецов

Главное качество, которое понадобится вам сегодня – внимание, благодаря которому вы сможете заметить мелочи – как профессионального, так и личного характера, которые обычно не удостаиваете своим вниманием.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 августа для Раков

Если в отношениях с любимым человеком существуют проблемы, сегодня самое время о них поговорить: удастся найти общий язык и договориться обо всем, что волнует – как вас, так и его.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 августа для Львов

Звезды настоятельно рекомендуют вам отложить все дела и посвятить время отдыху: если вы испытываете угрызения совести из-за вынужденного безделья, найдите себе какое-то необременительное занятие.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 августа для Дев

Ответ на любой – как профессиональный, так и личный – вопрос даст интуиция: прежде чем принять какое-то более или менее важное решение, прислушайтесь к внутреннему голосу, он вас не обманет.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 августа для Весов

Нельзя игнорировать знаки, которые будет посылать вам судьба: они не только предостерегут от опрометчивых поступков, но и подскажут правильную линию поведения в сложившейся ситуации.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 августа для Скорпионов

День создаст благоприятные условия для налаживая отношений с людьми, с которыми вас разделяет ссора: сегодня вы сможете найти общий язык и пойти на взаимные уступки без ущерба для своего самолюбия.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 августа для Стрельцов

Важно обращать внимание на знаки, которые будет посылать организм: своими пожеланиями – порой неожиданными – он даст понять, чего ему не хватает – как в физическом, так и в моральном отношении.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 августа для Козерогов

День благоприятен для финансовых операций любого рода: можно заключать перспективные контракты и подписывать серьезные сделки, также велика вероятность получения неожиданной прибыли.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 августа для Водолеев

За советом, который, вполне возможно, вам сегодня понадобится, нужно обращаться только к человеку, которому вы доверяете безоговорочно и на все сто процентов – например, лучшему другу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 августа для Рыб

Появление в вашей жизни старого знакомого – например, одноклассника или однокурсника – случится не просто так: скорее всего, он даст вам возможность по-новому посмотреть на банальную ситуацию.

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