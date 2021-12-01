Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: день, хороший во всех отношениях

Спокойный и благоприятный во всех отношениях день.
В течение суток нежелательно не только ссориться, конфликтовать и скандалить, но и просто повышать голос – звезды рекомендуют провести его в тишине и состоянии умиротворения. Обиды, нанесенные в этот день, будут еще долго нарушать равновесие в отношениях между обидчиками и обиженными.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 декабря для Овнов
Можно начинать проекты, рассчитанные на длительную перспективу – например, устраиваться на новую работу, начинать ремонт или приступать к строительству нового дома,
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 декабря для Тельцов
Успешным обещает быть решение профессиональных вопросов – можно проводить деловые переговоры с партнерами, подписывать важные договоры и заключать выгодные сделки.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 декабря для Близнецов
Не стоит не только плохо говорить об окружающих людях, но и допускать дурные мысли и пожелания по отношению к ним – бумеранг, который еще никто не отменял, очень быстро прилетит обратно.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 декабря для Раков
Сталкиваясь с агрессивно настроенными людьми, стоит проявить максимальную сдержанность, а еще лучше и вовсе проигнорировать их выпады, сохранив таким образом свое душевное здоровье.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 декабря для Львов
Приветствуются любые дела, если они направлены на добро: благотворительность, оказанная в это время, не только принесет реальную пользу, но и в самом скором времени вернется сторицей.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 декабря для Дев
Любой документ, который предстоит подписать в это время, необходимо вначале тщательно изучить: особое внимание нужно обратить на текст, напечатанный неразборчивым – мелким – шрифтом.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 декабря для Весов
Напряжение, которое – с большой долей вероятности – возникнет в этот день, можно – и нужно! – снимать любыми доступными средствами, но наилучший результат даст общение с природой – например, прогулка в парке.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 декабря для Скорпионов
Лучшее лекарство от уныния, которое может нахлынуть в это время, – занятие любимым делом: если хобби пока нет, самое время им обзавестись, начав, например, вязать или вышивать крестиком.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 декабря для Стрельцов
Поддерживать настроение на высоком уровне поможет общение с любимыми друзьями или близкими людьми – главное, выбрать тех, кто точно не начнет упрекать или обижать, остальных лучше сегодня проигнорировать.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 декабря для Козерогов
Неожиданная – и незначительная – прибыль, которая возможна в этот день, не повод для других финансовых операций – они с большой долей вероятности окажутся убыточными.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 декабря для Водолеев
Нежелательно, не подумав, принимать профессиональное предложение, которое возможно в этот день: прежде чем дать согласие, необходимо тщательно обмозговать этот шаг, взвесив все за и против.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 декабря для Рыб
Не стоит нервничать по незначительным поводам: уже завтра они могут показаться не стоящими внимания, а потраченное на эти переживания здоровье вернуть не удастся.
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