Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: день, хороший во всех отношениях

Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: день, хороший во всех отношениях

Спокойный и благоприятный во всех отношениях день.

В течение суток нежелательно не только ссориться, конфликтовать и скандалить, но и просто повышать голос – звезды рекомендуют провести его в тишине и состоянии умиротворения. Обиды, нанесенные в этот день, будут еще долго нарушать равновесие в отношениях между обидчиками и обиженными.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 декабря для Овнов

Можно начинать проекты, рассчитанные на длительную перспективу – например, устраиваться на новую работу, начинать ремонт или приступать к строительству нового дома,

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 декабря для Тельцов

Успешным обещает быть решение профессиональных вопросов – можно проводить деловые переговоры с партнерами, подписывать важные договоры и заключать выгодные сделки.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 декабря для Близнецов

Не стоит не только плохо говорить об окружающих людях, но и допускать дурные мысли и пожелания по отношению к ним – бумеранг, который еще никто не отменял, очень быстро прилетит обратно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 декабря для Раков

Сталкиваясь с агрессивно настроенными людьми, стоит проявить максимальную сдержанность, а еще лучше и вовсе проигнорировать их выпады, сохранив таким образом свое душевное здоровье.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 декабря для Львов

Приветствуются любые дела, если они направлены на добро: благотворительность, оказанная в это время, не только принесет реальную пользу, но и в самом скором времени вернется сторицей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 декабря для Дев

Любой документ, который предстоит подписать в это время, необходимо вначале тщательно изучить: особое внимание нужно обратить на текст, напечатанный неразборчивым – мелким – шрифтом.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 декабря для Весов

Напряжение, которое – с большой долей вероятности – возникнет в этот день, можно – и нужно! – снимать любыми доступными средствами, но наилучший результат даст общение с природой – например, прогулка в парке.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 декабря для Скорпионов

Лучшее лекарство от уныния, которое может нахлынуть в это время, – занятие любимым делом: если хобби пока нет, самое время им обзавестись, начав, например, вязать или вышивать крестиком.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 декабря для Стрельцов

Поддерживать настроение на высоком уровне поможет общение с любимыми друзьями или близкими людьми – главное, выбрать тех, кто точно не начнет упрекать или обижать, остальных лучше сегодня проигнорировать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 декабря для Козерогов

Неожиданная – и незначительная – прибыль, которая возможна в этот день, не повод для других финансовых операций – они с большой долей вероятности окажутся убыточными.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 декабря для Водолеев

Нежелательно, не подумав, принимать профессиональное предложение, которое возможно в этот день: прежде чем дать согласие, необходимо тщательно обмозговать этот шаг, взвесив все за и против.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 декабря для Рыб

Не стоит нервничать по незначительным поводам: уже завтра они могут показаться не стоящими внимания, а потраченное на эти переживания здоровье вернуть не удастся.

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