Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда будет действовать закон бумеранга

В связи с этим в любое время, но прежде всего — сегодня, важно делать как можно больше добра и совсем не делать — во всяком случае, сознательно — зла.

Так же очень важно не принимать близко к сердцу и не впускать в себя чужое недоброжелательное отношение — «оттолкнувшись» от нас, оно вернется к тем, кто отправил его в вашу сторону.

Овен

Необходимо пользоваться любой возможностью сделать добро окружающим вас людям, благо нынешний день этому способствует: сегодня вам — как никогда! — легко найти людей, которым особенно сильно нужна помощь.

Телец

Даже одно неосторожное слово может стать причиной ссоры с близким человеком, поэтому важно контролировать свою речь, а еще лучше — меньше говорить и больше делать — такой подход в приоритете всегда.

Близнецы

Не позволяйте непорядочным людям пользоваться вашей добротой и безотказностью, иначе на них придется потратить все время и все силы, которые предназначены для тех, кого вы любите и с кем дружите.

Рак

Противостоять желанию критиковать себя за ошибки себя будет трудно, но важно, в противном случае оно может «съесть» энергетику, необходимую для жизни и творчества, которым захочется заняться в этот день.

Лев

Начиная какое-то новое дело, необходимо рассчитывать на длительную перспективу: быстрых результатов по самым разным причинам получить не удастся, зато со временем они превзойдут все самые смелые ожидания.

Дева

От близких людей с- как ни странно это прозвучит — сегодня лучше держаться подальше — при более близком общении может появиться много поводов для ссор, а это сегодня нежелательно.

Весы

День благоприятен для того, чтобы обнулить и оставить в прошлом все существующие нынче обстоятельства и начать жизнь с чистого листа — звезды позаботятся о том, чтобы она сложилась именно так, как вам хочется.

Скорпион

Можно — и нужно — мириться с людьми, с которыми жизнь по каким-то причинам развела вас в разные стороны: сегодня они будут готовы пойти вам навстречу и забыть все обиды, так что пользуйтесь счастливым шансом.

Стрелец

Необходимо проявить великодушие по отношению к людям, которые могут обидеть вас: упреки, которые вы можете услышать в свой адрес, имеют непосредственное отношение не к вам, а к их собственным проблемам.

Козерог

Занимаясь добрыми делами, не ждите ответной благодарности, иначе потеряется сам смысл благотворительности, а в результате возникнет вопрос: а зачем тогда вообще делать добро за деньги или другие бонусы.

Водолей

Лучшим отдыхом для вас сегодня станет не безделье, а смена занятий — просто лежа на диване, не удастся полноценно восстановить силы, в то время как приятное занятие наполнит вас так недостающей вам энергией.

Рыбы

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для общения с любимыми, родными людьми и близкими друзьями: это позволит прекрасно провести время и создать хорошее настроение на несколько дней вперед.

