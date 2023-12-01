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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо обращать внимание на знаки

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо обращать внимание на знаки

Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака / Фото: www.credits

День, когда необходимо обращать внимание на знаки, которые будет посылать человеку Вселенная. 

Даже, казалось бы, незначительная деталь, которой в другое время мы бы пренебрегли, сегодня может иметь огромное значение – необходимо принять ее к сведению. В это время нежелательно уезжать из дома – даже недальняя и непродолжительная поездка может таить в себе серьезные опасности, но, как известно, кто предупрежден, тот вооружен. 

Овен 

Слова окружающих – включая самых близких – людей сегодня необходимо подвергать сомнению: это не значит, что они по какой-то причине хотят вас обмануть – скорее всего, сами могут заблуждаться. 

Телец 

Нельзя никого обманывать, даже если вам будет казаться, что ложь призвана помочь человеку: она в конце концов обнаружится, а вы попадете в крайне неприятное положение. 

Близнецы 

Тщательно проверяйте информацию, которая будет поступать в это время: среди основного – достоверного – массива могут попасться фейковые факты, которые, будучи принятыми во внимание, заставят вас совершить ошибку. 

Рак 

Не стоит тратить выходной день на решение рабочих вопросов: толку от них все равно не будет, поэтому вы только даром потратите время, которое, как и положено в субботу, лучше посвятить отдыху. 

Лев 

Тем представителям знака, которые заняты подбором квартиры для покупки или аренды, не стоит назначать просмотры на сегодняшний день: впечатление о жилье может оказаться ложным и приведет к ошибке. 

Дева 

День неблагоприятен для романтических свиданий: вместо приятного времяпрепровождения – с большой долей вероятности – можно получить ссору, которая затянется надолго. 

Весы 

Пополнить организм энергией, в которой он в последнее время отчаянно нуждается, можно – и нужно – прогуляться на свежем воздухе – в ближайшем парке или лесном массиве.

Скорпион 

Сегодня вы можете услышать от окружающих вас людей массу комплиментов, но далеко не все они окажутся искренними: возможно, у них будут корыстные цели – важно об этом помнить. 

Стрелец 

Лень, которую почувствуют сегодня представители вашего – активного – знака, необходимо старательно преодолевать, в противном случае вы рискуете провести день бездарно, о чем уже завтра пожалеете. 

Козерог 

Ни в коем случае нельзя использовать других людей в своих – корыстных – целях: возможно, вы добьетесь желаемого, но человек, который со временем узнает правду, может вам этого не простить. 

Водолей 

Взаимопонимания с находящимися рядом людьми – сегодня ими будут родные, друзья и соседи – достичь не удастся, что может стать причиной ухудшения отношений., так что общение нужно свести к минимуму. 

Рыбы 

Важно обратить внимание на то, что будет раздражать вас в других людях – именно эти качества вы на подсознательном уровне не принимаете в самих себе, но не можете – или не хотите – в этом, признаться. 

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Дата публикации
Просмотры
2159
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