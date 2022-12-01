Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: день злости и немотивированной агрессии

Такие проявления человеческой натуры в большинстве своем бывают влиянием на каждого из нас внешнего зла, от которого нужно закрыться, отказавшись от общения с неприятными людьми и – по возможности – практически не покидая стен своего дома. Если такой возможности нет и на улицу все-таки необходимо выйти, нужно выставить дистанцию между собой и окружающими людьми, а еще лучше вообще сократить общение до минимума.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 декабря для Овнов

Ответ на важный вопрос сегодня может прийти к вам во сне, поэтому любое сновидение требует серьезного внимания и грамотного истолкования – лучше всего обратиться за помощью к сонникам.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 декабря для Тельцов

Не спешите отвечать согласием на предложение, которое вам могут сделать сегодня, чего бы они ни касалось – профессии или личной жизни, а если вас что-то насторожит, то и вовсе откажитесь от предложенных условий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 декабря для Близнецов

В рабочих делах не стоит идти привычными – проторенными – путями: конечно, действовать по знакомой схеме всегда проще, но почему бы вам не попробовать что-то новое – результат вас удивит и порадует.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 декабря для Раков

День, когда инициатива может быть наказуема, поэтому не стоит предлагать начальству новые идем: скорее всего, оно их забракует, а повторно вы к ним уже не вернетесь, так что приберегите их до более удачного времени.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 декабря для Львов

Нежелательно вызывать на серьезный разговор свою вторую половинку: сегодня чересчур велика вероятность ссоры, поэтому, если разлад в отношениях не является вашей целью, подождите хотя бы до завтра.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 декабря для Дев

Тревожность, которую вы почувствуете с самого утра, к счастью, не будет иметь под собой реальных оснований: она – не более чем влияние Луны, поэтому потерпите немного – уже завтра от нее не останется и следа.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 декабря для Весов

Несмотря на ваше постоянное стремление гармонизировать окружающее пространство, уравновесив в нем позитивную и негативную энергию, не вмешивайтесь в чужие конфликты – вас могут сделать виноватыми.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 декабря для Скорпионов

Лучшее лекарство от плохого настроения, которое сегодня может испортить ваши отношения с кем-то из близких вам людей, – работа: чем больше ее будет, тем быстрее и легче промелькнет нынешний день.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 декабря для Стрельцов

Для рабочей нагрузки идеально подойдет первая половина дня – вам удастся выполнить все запланированные на это время дела, а вот после обеда можно настраиваться на выходные – планировать, чем займетесь на них.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 декабря для Козерогов

Отправляясь в магазин, возьмите с собой ограниченную сумму денег, которой должно хватить на самые необходимые покупки – такой шаг убережет вас от ненужных и бессмысленных трат.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 декабря для Водолеев

Проект, которым вам предложат заняться знакомые или коллеги, с большой долей вероятности окажется авантюрой, поэтому важно крайне осторожно отнесись к предложениям заработать много денег, ничего при этом не делая.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 декабря для Рыб

Общаясь с человеком, которого вы плохо знаете, не спешите раскрывать ему душу, делясь сокровенным: скорее всего, он не станет беречь ваши тайны, и вскоре вы обнаружите, что о них стало известно всему вашему окружению.

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