Гороскоп на 2 декабря для всех знаков Зодиака: постепенной реализации жизненных планов

День постепенной реализации профессиональных и жизненных планов, которые мы составили для себя накануне.

Главное сегодня – не торопиться и не форсировать события, только так можно будет сделать правильный задел на будущее, благодаря чему все сложится именно так, как надо. Но и лениться, отлынивая от раоты под любым, в том числе и благовидным предлогом нежелательно: нужно действовать спокойно и уверенно, не останавливаясь – только так моно будет достичь успеха.

Овен

Будьте осторожны в высказываниях: любое слово, которое вы произнесете, не подумав над тем, как оно отзовется в восприятии других людей, может стать причиной серьезного и долговременного конфликта.

Телец

Успешными окажутся прежде всего те представители вашего знака, которые занимаются умственным трудом: любая идея, которую вы будете обдумывать в это время, имеет все шансы на успешное воплощение в жизнь.

Близнецы

Ни в коем случае нельзя срывать на окружающих вас людях недовольство и раздражение, которые могут одолевать вас с самого утра: уже к вечеру плохое настроение пройдет, а вот восстановить отношения удастся нескоро.

Рак

К новым проектам сегодня приступать не стоит, к успеху они приведут, но почему бы вам не навести порядок в документах – как реальных, так и виртуальных, тем самым расчистив поле для будущей работы.

Лев

День благоприятен для деловых переговоров – партнеры охотно будут идти навстречу друг другу, особенно если встреча пройдет в неформальной обстановке, которая поспособствует взаимопониманию.

Дева

Получив предложение перейти на новую – более перспективную и финансово выгодную – работу, постарайтесь не отказываться сразу, дайте себе время для размышлений – скорее всего, вы ответите согласием.

Весы

Нежелательно рассказывать о своих профессиональных или жизненных планах другим людям – даже если речь будет идти о близких: вы можете сами себя сглазить: нужная для действий энергия уйдет в слова.

Скорпион

Постарайтесь не делать скоропалительных выводов относительно обстоятельств, которые станут вам известны сегодня: скорее всего, все обстоит совсем не так, как покажется вам на первый взгляд.

Стрелец

День желательно посвятить устранению недоделок, которые «висят» на вас еще с прошлого лунного месяца – только избавившись от них, вы сможете приступить к реализации планов, обреченных на успех.

Козерог

Не удивляйтесь чудесам, которые могут происходить с вами в этот день: они – не более чем следствие ваших собственных поступков, совершенных в предыдущий период времени, то есть, вы сами –кузнец своего счастья.

Водолей

Необходимо всеми силами избегать общения с неприятными людьми: такие разговоры могут привести в вспышке негативных эмоций, которые станут причиной серьезных – негативных – последствий.

Рыбы

Общение с друзьями и любимыми сегодня желательно свести к минимуму – слишком велика вероятность ссоры, которая приведет к трещине в отношениях, которую трудно будет заделать.

Читайте также: