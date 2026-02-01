Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: день абсолютной мировой гармонии

Красные ягоды на заснеженном дереве / © www.credits

Реклама

Звезды призывают как минимум убрать свое жилье, освободив его от мусора –иот бытовых отходов, и от более не нужных нам вещей, а как максимум, очистить от негатива свою душу.

Время также подходит для примирения и восстановления добрых отношений с друзьями, любимыми и родными людьми.

Овен

День, несмотря на начало рабочей недели, неблагоприятен для переговоров с деловыми партнерами — взаимопонимания впо объективным причинам се равно добиться не удастся, только понапрасну потратите время и силы.

Реклама

Телец

Нынешний день, несмотря на его будний статус, звезды рекомендуют посвятить отдыху — как активному, так и пассивному: желательно отложить работу хотя бы на день: реальной пользы от нее сегодня все равно не будет.

Близнецы

Сегодня имеет смысл вспомнить о том, что не хлебом единым — точнее, не только работой — жив человек: почему бы не обратить внимание на свое внутреннее состояние, позаботившись о душевном комфорте и гармонии.

Рак

Секрет успеха — выполнять рабочий план, составленный на нынешний день, методично и поступательно: «перепрыгивать» через несколько дел сразу, а потом поневоле возвращаться обратно, лучший способ их завалить.

Лев

Сегодня важно избегать даже минимального риска, поскольку он неожиданно может привести к серьезным проблемам: необходимо идти проторенными тропами и превыше всего ценить стабильность.

Реклама

Дева

Отправляясь за покупками, помните о доле разумной экономии: разумеется, не стоит включать режим жадины и трястись над каждой потраченной копейкой, но и транжирить деньги направо и налево тоже нежелательно.

Весы

Звезды настоятельно рекомендуют вам быть крайне осторожными в высказываниях — велик риск невзначай выболтать тайну, которая ни при каких условиях не должна стать достоянием посторонних людей.

Скорпион

Не стоит демонстрировать окружающим свое превосходство, даже если для него существуют все основания — вряд ли они придут в восторг от такой линии поведения, скорее, наоборот — настроит их против вас.

Стрелец

Очистить свою энергетику, избавив ее от скопившегося негатива, можно, например, посетив оперный театр или концерт классической музыки, что в наше непростое время — реальный способ настроиться на позитивную волну.

Реклама

Козерог

Хороший день для поездок любой направленности и продолжительности — но преимущественно рекомендуется отправляться в командировки, обстоятельства на всем их протяжении будут складываться благоприятно.

Водолей

Ответ на серьезный жизненный или профессиональный вопрос даст интуиция — главное, вовремя к ней прислушаться, а не выдвигать на первый план доводы разума, который сегодня, увы, окажется не на высоте.

Рыбы

Очень важно сохранять душевное равновесие, не допуская зла ни в чем — ни в помыслах, ни в словах, ни, уж тем более, ни в действиях: не стоит проверять на себе, настолько быстро и эффективно действует закон бумеранга.

Читайте также: