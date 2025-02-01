Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда важно не торопится

День, когда можно принимать важные решения, касающиеся любой жизненной сферы: в любом случае они окажутся правильными.

Главное, не торопится: тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию и взвесить все доводы «за» и «против», тогда удастся получить стопроцентно безошибочный результат. Также очень важно избегать любых сомнений – как в своих действиях и целях, так и в самих себе – при минимальном их наличии необходимо отложить любые действия хотя бы до завтрашнего дня.

Овен

Чего бы ни касались ваши сомнения – профессиональной деятельности или личной жизни, не давайте им разыграться: реальных оснований они под собой иметь не будут, а вот ущерб самооценке нанесут весомый.

Телец

Хорошее время для того, чтобы наладить отношения с родными или близкими людьми, испорченные вследствие досадной ссоры некоторое время назад: им не хватает вашего внимания точно так же, как и вам – их.

Близнецы

День подходит для общения на всех уровнях, но – с учетом того факта, что он выпадает на воскресенье – можно предположить, что лучше всего в это время встретиться с друзьями – особенно теми, кого вы давно не видели.

Рак

Ни в коему случае нельзя допусках резких действий, слов и даже мыслей в адрес других людей, поскольку они негативно скажутся не на тех, на кого будут направлены, а на их авторе, то есть, непосредственно на вас.

Лев

Что бы ни произошло в вашей жизни, не спешите искать виноватых: проанализировав сложившуюся ситуацию, вы поймете, что – в любом случае – спрашивать необходимо исключительно с самих себя.

Дева

В этот день не рекомендуется рисковать – вследствие опрометчивого поступка не только не удастся получить нечто новое и желаемое, но и вероятна досадная потеря того, что уже считается собственностью.

Весы

Тем, кто собирался в ближайшее время сделать очередной жизненный поворот – например, сменив профессию, нужно воспользоваться энергиями нынешнего дня, которые могут «отговорить» вас от этого поступка.

Скорпион

Человек из прошлого, который неожиданно появится в вашей жизни, придет с определенной миссией, о которой вы не можете даже подозревать, поэтому дайте ем шанс высказаться – тогда много станет понятным.

Стрелец

День с полным правом можно назвать «родительским» – его рекомендуется провести в кругу своей семьи – прежде всего, с самыми уязвимыми ее представителями – с детьми или пожилыми родственниками.

Козерог

День, несмотря на то, что он приходится на выходной, можно посвятить вашему любимому занятию – работе: для вас, в отличие от других знаков зодиакального круга, окажется для вас лучшим отдыхом.

Водолей

Не стоит делать трагедию из мелких бытовых неприятностей, которые возможны в этот день: во-первых, их легко устранят специально обученные люди, а во-вторых, уже завтра ы о них и не вспомните.

Рыбы

День, когда нежелательно давать надежду человеку, который попросит вас о какой-то услуге: оказать ее вы, скорее всего, не сможете, о чем лучше сразу честно предупредить, чтобы не стать в его глазах обманщиком.

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