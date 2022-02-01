Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда звезды возвращают к реальности

День, когда звезды возвращают от мечтаний и фантазий, которым многие из нас предавались в последнее время, к реальности.
Вместо того чтобы вспоминать прошлое, необходимо строить планы на будущее и, как следствие, приступать к их реализации в настоящем. Можно наводить порядок на приусадебном участке, высаживать растения в открытый грунт, покупать и продавать недвижимость.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 февраля для Овнов
Те, кто ударно работал в последнее время, смогут получить заслуженные дивиденды – поступят долгожданные выплаты, на которые вы уже перестали надеяться, или прибыль от торговых операций.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 февраля для Тельцов
Категорически не рекомендуется нервничать, особенно в первой половине дня: если кто-то попытается вывести вас из состояния душевного равновесия, постарайтесь сохранить невозмутимость.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 февраля для Близнецов
Повседневные заботы необходимо отложить – в этот день лучше заняться своим хобби, особенно если оно связно с рукоделием: так вы сможете и отдохнуть, и помедитировать.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 февраля для Раков
Чем меньше вы будете отвлекаться от основного вида деятельности, тем лучше будет как для вас, так и для дела: услышанная новость или сплетня может надолго выбить из рабочего настроя.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 февраля для Львов
Делая добро другим людям, не бойтесь перестараться, поскольку в данном случае это невозможно – к тому же все благодеяния этого времени обязательно вернутся к вам сторицей.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 февраля для Дев
Общаясь с другими людьми, категорически не рекомендуется повышать тон и уж тем более грубить – последствия такой линии поведения могут оказаться негативно-непредсказуемыми.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 февраля для Весов
Вступаясь за человека, который кажется вам несправедливо обиженным, постарайтесь не стать обидчиком для кого-то другого: такое поведение будет как минимум нелогичным.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 февраля для Скорпионов
День категорически не подходит для занятий спортом: вместо ожидаемой пользы физические упражнения не принесут организму ничего, кроме вреда – есть даже риск травм.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 февраля для Стрельцов
Удачу, которая будет сопутствовать вам в этот день, ни в коем случае нельзя упустить: подобные – благоприятные – стечения обстоятельств складываются нечасто.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 февраля для Козерогов
Избежать ссор с окружающими поможет подробный план дел на день – как рабочих, так и домашних: сосредоточившись на них, вы уже не найдете сил и времени для конфликтов.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 февраля для Водолеев
Прежде чем подписать важный договор или контракт, внимательно изучите его текст – в противном случае впоследствии вы можете получить неприятный сюрприз.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 февраля для Рыб
Чтобы сохранить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, постарайтесь сократить контакты с окружающими людьми – замените его "общением" с предметами искусства.
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