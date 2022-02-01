Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда звезды возвращают к реальности

Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда звезды возвращают к реальности

День, когда звезды возвращают от мечтаний и фантазий, которым многие из нас предавались в последнее время, к реальности.

Вместо того чтобы вспоминать прошлое, необходимо строить планы на будущее и, как следствие, приступать к их реализации в настоящем. Можно наводить порядок на приусадебном участке, высаживать растения в открытый грунт, покупать и продавать недвижимость.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 февраля для Овнов

Те, кто ударно работал в последнее время, смогут получить заслуженные дивиденды – поступят долгожданные выплаты, на которые вы уже перестали надеяться, или прибыль от торговых операций.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 февраля для Тельцов

Категорически не рекомендуется нервничать, особенно в первой половине дня: если кто-то попытается вывести вас из состояния душевного равновесия, постарайтесь сохранить невозмутимость.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 февраля для Близнецов

Повседневные заботы необходимо отложить – в этот день лучше заняться своим хобби, особенно если оно связно с рукоделием: так вы сможете и отдохнуть, и помедитировать.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 февраля для Раков

Чем меньше вы будете отвлекаться от основного вида деятельности, тем лучше будет как для вас, так и для дела: услышанная новость или сплетня может надолго выбить из рабочего настроя.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 февраля для Львов

Делая добро другим людям, не бойтесь перестараться, поскольку в данном случае это невозможно – к тому же все благодеяния этого времени обязательно вернутся к вам сторицей.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 февраля для Дев

Общаясь с другими людьми, категорически не рекомендуется повышать тон и уж тем более грубить – последствия такой линии поведения могут оказаться негативно-непредсказуемыми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 февраля для Весов

Вступаясь за человека, который кажется вам несправедливо обиженным, постарайтесь не стать обидчиком для кого-то другого: такое поведение будет как минимум нелогичным.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 февраля для Скорпионов

День категорически не подходит для занятий спортом: вместо ожидаемой пользы физические упражнения не принесут организму ничего, кроме вреда – есть даже риск травм.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 февраля для Стрельцов

Удачу, которая будет сопутствовать вам в этот день, ни в коем случае нельзя упустить: подобные – благоприятные – стечения обстоятельств складываются нечасто.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 февраля для Козерогов

Избежать ссор с окружающими поможет подробный план дел на день – как рабочих, так и домашних: сосредоточившись на них, вы уже не найдете сил и времени для конфликтов.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 февраля для Водолеев

Прежде чем подписать важный договор или контракт, внимательно изучите его текст – в противном случае впоследствии вы можете получить неприятный сюрприз.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 февраля для Рыб

Чтобы сохранить хорошее настроение, которое будет сопутствовать вам с самого утра, постарайтесь сократить контакты с окружающими людьми – замените его "общением" с предметами искусства.

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