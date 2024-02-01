Гороскоп на 2 февраля для всех знаков Зодиака: день судьбоносных решений

День благоприятен для принятия важных – можно даже сказать, судьбоносных – решений.

Можно анализировать свою деятельность – как профессиональную, так и личную – и делать из нее важные выводы, которые позволят в будущем повторить достижения и избежать совершенных ошибок. Желательно также составлять планы на ближайшее будущее, к осуществлению которых необходимо приступить уже в ближайший понедельник.

Овен

Давая советы кому-то из близких, опирайтесь исключительно на собственный опыт – слова "так поступила в аналогичном случае моя подруга", вряд ли возымеют действие.

Телец

Нежелательно спешить с воплощением в жизнь идей, которые сегодня пришли вам в голову – дайте им "отлежаться" хотя бы до начала следующей недели и только потом приступайте к работе.

Близнецы

Любые вопросы – как профессионального, так и хозяйственно-бытового рода – необходимо решать постепенно, свалив все в кучу, вы, скорее всего, не успеете завершить ни одно из них.

Рак

Планируя на этот день важные дела, постарайтесь справиться с ними в первой половине дня, а вторую посвятите отдыху – пусть это будет началом выходных: для вечера пятницы такое времяпрепровождение логично.

Лев

Значительно часть времени желательно посвятить подтягиванию "хвостов" – как в профессиональном, так и в бытовом плане: не поставив точки над "и", нельзя будет двигаться вперед.

Дева

Если человек, который вас обидел, понял свою ошибку и хочет извиниться, не стоит лишать его такого шанса, особенно если в той ссоре хотя бы немного, но были виноваты и вы.

Весы

Не навязывайте другим людям ни свое внимание, ни свою помощь: возможно, он считает, что должен со всем справиться сам, зачем мешать ему в этом благородном – в буквальном смысле слова – деле.

Скорпион

Благоприятное время для операций с недвижимостью: за проданный в этот день дом или квартиру дадут очень выгодную цену, а вот купить новое жилье можно будет куда ниже рыночной цены.

Стрелец

Составляя планы на ближайшее время, позвольте себе немного помечтать – невероятно, но факт: пункты, которые вы при этом сочтете наиболее фантастическими, сбудутся в первую очередь.

Козерог

Перспективная идея, которая – как будто бы откуда-то с высоты – осенит вас в это время, достойна того, чтобы как следует над ней поразмыслить, а с понедельника и начать воплощать ее в жизнь.

Водолей

Не стоит браться за важные профессиональные проекты – достичь в них успеха в финале рабочей недели все равно не удастся, поэтому лучше навести порядок в делах, которыми вы занимаетесь.

Рыбы

Если у вас есть опыт, которым можно поделиться, нужно обязательно это сделать: посвятите нынешний день составлению учебного плана, тогда уже в понедельник можно будет начать преподавать.

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