Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо соблюдать осторожность

День, когда окружающее пространство будет подсказывать человеку, как жить дальше – главное, обращать внимание на его подсказки.
Энергетический поток, управляющий нашей жизнью, в это время меняет знак "плюс" на "минус", из-за чего необходимо соблюдать осторожность в ситуациях, которые могут нести в себе опасность. Лучшее занятие дня – учеба, знаний никогда не бывает много.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 июля для Овнов
Не стоит раскрывать все свои секреты малознакомым людям – неизвестно, как они распорядятся полученными знаниями, вполне возможно, что они – вольно или невольно – причинят ему вред.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 июля для Тельцов
День благоприятен для добрых дел: нужно помогать тем, кто попросит и – особенно! – тем, кто не попросит вас об этом, они особенно сильно нуждаются в поддержке – как моральной, так и материальной.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 июля для Близнецов
Не стоит чересчур увлекаться решением чужих проблем: пока вы будете активно участвовать в жизни других людей, в вашей собственной может сложиться ситуация, которая потребует срочного решения.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 июля для Раков
Знания и – особенно – опыт, накопленные вами к этому времени, достигли того предела, после которого необходимо делиться ими с окружающими: найдите возможность провести соответствующие тренинги или семинары.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 июля для Львов
Важно наблюдать за окружающими людьми, слушать и запоминать то, что они говорят: это позволит сделать важные выводы относительно их истинного, а не показного к вам отношения.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 июля для Дев
Не допускайте недоговоренностей в отношениях с близким вам человеком: они могут принять облик обмана, а это не лучшим образом скажется на вашем совместном будущем.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 июля для Весов
Не будучи уверенными в том, что сможете сохранить свои секреты, не затевайте разговора с человеком, которому не доверяете – вы можете ненароком выдать ему сведения, которые хотели бы оставить в тайне.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 июля для Скорпионов
Важная информация, обладателем которой вы можете стать в это время, впоследствии может пригодиться вам – особенно в решении профессиональных вопросов, поэтому необходимо ее запомнить.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 июля для Стрельцов
День проверит, умеете вы хранить чужие тайны или нет: не спешите рассказывать другим о том, что человек сообщил вам в порыве откровенности – это может привести к неприятным последствиям.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 июля для Козерогов
Несмотря на то, что для достижения заветной цели осталось сделать всего несколько шагов, сегодня не самое подходящее для этого время – лучше сделать перерыв и отдохнуть, занявшись улаживанием мелких дел.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 июля для Водолеев
День неблагоприятен для серьезных дел профессионального свойства – добиться в них успеха все равно не удастся, поэтому лучше посвятить его отдыху – разумеется, если есть такая возможность.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 июля для Рыб
Если вы хотите получить от кого-то правдивый ответ на вопрос, сделайте это сегодня: человек, с которым вы заведете беседу, просто не сможет вам солгать – так уж встанут звезды.
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