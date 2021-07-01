Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо соблюдать осторожность

Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: день, когда необходимо соблюдать осторожность

День, когда окружающее пространство будет подсказывать человеку, как жить дальше – главное, обращать внимание на его подсказки.

Энергетический поток, управляющий нашей жизнью, в это время меняет знак "плюс" на "минус", из-за чего необходимо соблюдать осторожность в ситуациях, которые могут нести в себе опасность. Лучшее занятие дня – учеба, знаний никогда не бывает много.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 2 июля для Овнов

Не стоит раскрывать все свои секреты малознакомым людям – неизвестно, как они распорядятся полученными знаниями, вполне возможно, что они – вольно или невольно – причинят ему вред.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 2 июля для Тельцов

День благоприятен для добрых дел: нужно помогать тем, кто попросит и – особенно! – тем, кто не попросит вас об этом, они особенно сильно нуждаются в поддержке – как моральной, так и материальной.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 2 июля для Близнецов

Не стоит чересчур увлекаться решением чужих проблем: пока вы будете активно участвовать в жизни других людей, в вашей собственной может сложиться ситуация, которая потребует срочного решения.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 2 июля для Раков

Знания и – особенно – опыт, накопленные вами к этому времени, достигли того предела, после которого необходимо делиться ими с окружающими: найдите возможность провести соответствующие тренинги или семинары.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 2 июля для Львов

Важно наблюдать за окружающими людьми, слушать и запоминать то, что они говорят: это позволит сделать важные выводы относительно их истинного, а не показного к вам отношения.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 2 июля для Дев

Не допускайте недоговоренностей в отношениях с близким вам человеком: они могут принять облик обмана, а это не лучшим образом скажется на вашем совместном будущем.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 2 июля для Весов

Не будучи уверенными в том, что сможете сохранить свои секреты, не затевайте разговора с человеком, которому не доверяете – вы можете ненароком выдать ему сведения, которые хотели бы оставить в тайне.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 2 июля для Скорпионов

Важная информация, обладателем которой вы можете стать в это время, впоследствии может пригодиться вам – особенно в решении профессиональных вопросов, поэтому необходимо ее запомнить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 2 июля для Стрельцов

День проверит, умеете вы хранить чужие тайны или нет: не спешите рассказывать другим о том, что человек сообщил вам в порыве откровенности – это может привести к неприятным последствиям.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 2 июля для Козерогов

Несмотря на то, что для достижения заветной цели осталось сделать всего несколько шагов, сегодня не самое подходящее для этого время – лучше сделать перерыв и отдохнуть, занявшись улаживанием мелких дел.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 2 июля для Водолеев

День неблагоприятен для серьезных дел профессионального свойства – добиться в них успеха все равно не удастся, поэтому лучше посвятить его отдыху – разумеется, если есть такая возможность.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 2 июля для Рыб

Если вы хотите получить от кого-то правдивый ответ на вопрос, сделайте это сегодня: человек, с которым вы заведете беседу, просто не сможет вам солгать – так уж встанут звезды.

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