Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть готовым к любым сюрпризам

Гороскоп на 2 июля

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Скорее всего, они будут позитивного свойства: вероятно приятное денежное поступление, предложение новой работы, встреча с человеком, в отношениях с которых в свое время не была поставлена точка. Теперь такая возможность появится, а уж положительным будет решение или отрицательным, зависит от каждого конкретного случая.

Овен

День можно посвятить делам, на которые у вас обычно не хватает времени: навести порядок в документах — как реальных, так и электронных, перебрать вещи в шкафах и вынести помойку, все, чем давно не пользуетесь,

Телец

Не стоит вступать в пререкания с коллегами и начальством: в первом случае вы можете настроить против себя коллектив, что создаст некомфортные условия для работы, во втором — начальство, и еще не известно, что хуже.

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Близнецы

День обещает быть весьма продуктивным, но только в том случае, если вы сосредоточитесь на выполняемой работе и не станете отвлекаться на мелочи, которые, несмотря на всю свою незначительность, могут выбивать из колеи.

Рак

Хороший день для восстановления утраченных связей с некогда близкими — а возможно, и любимыми — людьми: если чувствуете, что вам не хватает какого-то человека, не погружайтесь в воспоминания, а позвоните ему.

Лев

Нежелательно демонстрировать близкому человеку свою независимость — возможно, он мечтает о том, чтобы вы — хотя бы на время — покажете ему свою слабость и уязвимость, а он смог бы опекать вас.

Дева

День, когда может накатить моральная усталость: не стоит делать вид, что вы — стойкий оловянный солдатик, имеет смысл расслабиться и отдохнуть — например, съездить на природу, пообщаться с близкими друзьями.

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Весы

Стабильность — конечно, вещь хорошая, но, если вы давно не чувствуете удовольствия от своей работы, возможно, стоит начинать подыскивать другую — читать объявления, размещать резюме, ходить на собеседования.

Скорпион

Финансовые предложения, которые могут сделать вам в этот день, не стоит отметать сходу, но и сразу, ничего не обдумав, соглашаться тоже нежелательно — сначала необходимо тщательно все проанализировать.

Стрелец

Лучшее средство от плохого настроения, которое может накрыть вас с самого утра, общение с друзьями — благодаря разговору благодаря разговору на интересные всем сторонам темы, можно будет позабыть обо всем на свете.

Козерог

Не стоит составлять на нынешний день грандиозные профессиональные планы — их все равно не дастся выполнить и половину, лучше уделить время себе — в том смысле, в каком вы это понимаете.

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Водолей

Как бы сильно вы ни обижались на близкого человека, не отталкивайте его, если он захочет повиниться перед вами — похоже, он действительно раскаялся и сделал из случившегося важные выводы.

Рыбы

Как только у вас появится желание осудить других, стоит вспомнить о том, что вы и сами, как говорят в таких случаях, не без греха, а значит, должны быть как минимум терпимы к недостаткам окружающих вас людей.

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