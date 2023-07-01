Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно завершить начатые накануне дела

День, когда не только можно, но и нужно завершать начатые накануне дела – их нельзя оставлять в незавершенном состоянии.

Поскольку на календаре выходной день, речь, скорее всего, будет идти о хозяйственных хлопотах, но решение профессиональных вопросов тоже не стоит сбрасывать со счетов: работа – и особенно подготовка к ней – окажется весьма успешной. Главное – определить стратегию и тактику деятельности, которую придется начать уже завтра – в грядущий понедельник.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 июля для Овнов

С деньгами в этот день необходимо обращаться максимально осторожно – прежде всего это предостережение касается трат, которые должны быть подчинены разумной экономии.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 июля для Тельцов

День – благо, он выходной– желательно провести на природе: она не только поможет восстановить силы, но и настроит на философский лад, который даст возможность принять то, что вы не в силах изменить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 июля для Близнецов

Не стоит реагировать на критические замечания, которые будут исходить от малознакомых вам людей: вы не знаете, какими побуждениями они руководствуются, поэтому не можете быть уверены в их объективности.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 июля для Раков

Мощную энергию дня необходимо направить на добрые дела (например, на помощь окружающим) и активный отдых, который поможет восстановить силы – как моральные, так и физические.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 июля для Львов

Негативные сплетни о близком человеке, которые сегодня могут достичь ваших ушей, стоит воспринимать с изрядной долей скептицизма и прежде всего надо подумать о том, зачем вам вообще это сказали.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 июля для Дев

Даже если вы планировали сегодня немного поработать, откажитесь от этой мысли в пользу отдыха, что вполне закономерно в выходной день: перед началом трудовой недели вам не помешает как следует расслабиться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 июля для Весов

Встречаясь с родными и друзьями, помните о том, что сегодня ссора может вспыхнуть из-за любого пустяка, поэтому желательно не реагировать на плохое настроение и даже возможные провокации тех, кого вы любите.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 июля для Скорпионов

Сегодня вы вполне можете неосторожным словом, неловкой шуткой или нетактичным намеком обидеть кого-то из близких вам людей – постарайтесь сразу же загладить свою вину, со временем сделать это будет сложнее.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 июля для Стрельцов

Время благоприятно для занятий делом, которое вы давно планировали, но при этом никак не могли приступить к его реализации – похоже, наконец-то пришло время перейти от намерений к активным действиям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 июля для Козерогов

Не стоит отправляться в парикмахерскую, даже если вы заранее планировали этот визит: неудачная стрижка не только не лучшим образом отразится на внешности, но и приведет к проблемам в жизни.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 июля для Водолеев

Сегодня как никогда важно следить за своим настроением: хорошее будет свидетельствовать о том, что в вашей жизни все развивается в нужном ключе, а плохое – о наличии проблем, которые нужно решать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 июля для Рыб

Откажитесь от посещения мест большого скопления людей, а коль скоро это будет невозможно, постарайтесь там не задерживаться – в противном случае велика вероятность подхватить инфекцию.

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