Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно завершить начатые накануне дела

День, когда не только можно, но и нужно завершать начатые накануне дела – их нельзя оставлять в незавершенном состоянии.
Поскольку на календаре выходной день, речь, скорее всего, будет идти о хозяйственных хлопотах, но решение профессиональных вопросов тоже не стоит сбрасывать со счетов: работа – и особенно подготовка к ней – окажется весьма успешной. Главное – определить стратегию и тактику деятельности, которую придется начать уже завтра – в грядущий понедельник.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 2 июля для Овнов
С деньгами в этот день необходимо обращаться максимально осторожно – прежде всего это предостережение касается трат, которые должны быть подчинены разумной экономии.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 2 июля для Тельцов
День – благо, он выходной– желательно провести на природе: она не только поможет восстановить силы, но и настроит на философский лад, который даст возможность принять то, что вы не в силах изменить.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 2 июля для Близнецов
Не стоит реагировать на критические замечания, которые будут исходить от малознакомых вам людей: вы не знаете, какими побуждениями они руководствуются, поэтому не можете быть уверены в их объективности.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 2 июля для Раков
Мощную энергию дня необходимо направить на добрые дела (например, на помощь окружающим) и активный отдых, который поможет восстановить силы – как моральные, так и физические.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 2 июля для Львов
Негативные сплетни о близком человеке, которые сегодня могут достичь ваших ушей, стоит воспринимать с изрядной долей скептицизма и прежде всего надо подумать о том, зачем вам вообще это сказали.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 2 июля для Дев
Даже если вы планировали сегодня немного поработать, откажитесь от этой мысли в пользу отдыха, что вполне закономерно в выходной день: перед началом трудовой недели вам не помешает как следует расслабиться.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 2 июля для Весов
Встречаясь с родными и друзьями, помните о том, что сегодня ссора может вспыхнуть из-за любого пустяка, поэтому желательно не реагировать на плохое настроение и даже возможные провокации тех, кого вы любите.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 2 июля для Скорпионов
Сегодня вы вполне можете неосторожным словом, неловкой шуткой или нетактичным намеком обидеть кого-то из близких вам людей – постарайтесь сразу же загладить свою вину, со временем сделать это будет сложнее.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 2 июля для Стрельцов
Время благоприятно для занятий делом, которое вы давно планировали, но при этом никак не могли приступить к его реализации – похоже, наконец-то пришло время перейти от намерений к активным действиям.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 2 июля для Козерогов
Не стоит отправляться в парикмахерскую, даже если вы заранее планировали этот визит: неудачная стрижка не только не лучшим образом отразится на внешности, но и приведет к проблемам в жизни.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 2 июля для Водолеев
Сегодня как никогда важно следить за своим настроением: хорошее будет свидетельствовать о том, что в вашей жизни все развивается в нужном ключе, а плохое – о наличии проблем, которые нужно решать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 2 июля для Рыб
Откажитесь от посещения мест большого скопления людей, а коль скоро это будет невозможно, постарайтесь там не задерживаться – в противном случае велика вероятность подхватить инфекцию.
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