Гороскоп на 2 июля для всех знаков Зодиака: день, когда важно не попасть под чужое влияние

Розы / © ТСН

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Не стоит идти на поводу у окружающих, призывающих нас — без раздумий и колебаний — поменять свое мнение в отношении очень важного вопроса: даже если мы привыкли доверять им безоговорочно, желательно подумать и понять, в чем может состоять подвох.

Родителям детей — особенно тинейджерского — возраста очень важно следить за тем, чтобы они не общались с незнакомыми людьми — как в реальности, так и в соцсетях, поскольку это может быть по-настоящему опасным. Впрочем, знакомые тоже могут открыться нам с не самой приятной стороны.

Овен

Окружающие начнут резко менять свое мнение и, особенно, свои решения, что не может не удивить представителей вашего прямолинейного знака, тем не менее спорить с ними не стоит — они сами быстро поймут свою ошибку.

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Телец

Любые претензии со стороны окружающих — в том числе, и близких — людей желательно оставлять без внимания: переубедить их вам все равно не удастся, а время и силы лучше потратить на более продуктивные занятия.

Близнецы

Позволяя себе некоторые слабости, желательно все-таки знать меру: в противном случае то, что должно доставить удовольствие, не принесет ничего, ем явственного и ощутимого вреда во всех сферах жизни.

Рак

Попав под чужое влияние, очень легко сбиться с намеченного ранее — прежде всего, профессионального — пути: если вы не готовы отказаться от важных для вас целей, лучше упорно стойте на собственной точке зрения.

Лев

День, когда не стоит уступать тем, кто ругает вас за эгоцентричную позицию: можно и нужно ставить себя в центр событий, оставляя окружающих за скобками — только так можно будет уберечь себя от чужого негатива.

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Дева

Главная опасность для представителей вашего знака — начать делать пустую работу, которая отнимет много таких ценных ресурсов как силы и время, но при этом ни на шаг не продвинет по направлению к поставленной цели.

Весы

Свои недостатки сегодня можно будет увидеть в других людях, которые отразят их как зеркало: обратите внимание на то, что в окружающих будет раздражать вас особенно сильно — скорее всего, такой грех есть и у вас.

Скорпион

Позволите себе день эмоционально детокса, в течение которого вас не будут утомлять бессмысленные разговоры и удручающие новости: тогда уже завтра вы почувствуете себя отдохнувшим, будто бы провели неделю на мое.

Стрелец

Добиться успех смогут только те представители знака, которые не станут набрасываться на работу, как голодный на еду, а станут разумно чередовать режим труда и отдыха, не загоняя себя в цейтнот и ощущение усталости.

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Козерог

Вам только кажется, что, ока вы упорно работаете, личная жизнь никуда от вас не денется: постарайтесь хот бы часть дня посвятить любимому человеку, в таком случае вы не наведете его на неприятные мысли о расставании.

Водолей

Не стоит никого обманывать, даже если будет казаться, что ложь преследует исключительно благие цели: когда она выйдет наружу, что случится довольно быстро, результат окажется противоположным ожидаемому.

Рыбы

Почувсивовав недомогание, не спешите хвататься за таблетки — попробуйте приметь менее радикальные и более щадящие методы: отдых на природе, прогулки, травяные чаи и — хотя бы частичное- отсутствие стресса.

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