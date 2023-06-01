Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя сомневаться в своих силах

День, когда необходимо действовать активно, упорно и настойчиво: поставив перед собой цель, нужно – не отвлекаясь – идти к ней.

Любое промедление, сомнение в своих силах, остановка на половине пути или особенно отступление назад поставят под сомнение все предыдущие усилия и труды. Нельзя давать негативным сторонам своей личности выйти на поверхность – это может рассорить с окружающими людьми, прежде всего родными и близкими.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 июня для Овнов

Толку от работы сегодня не будет, поэтому лучше отказаться как от новых начинаний, так и от доведения до ума начатых ранее дел, и посвятить это время не труду, а отдыху.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 июня для Тельцов

День – разумеется, по возможности – желательно провести в одиночестве, если же такой возможности не будет, нужно хотя бы ограничить общение с окружающими, особенно теми, кто вам неприятен.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 июня для Близнецов

Даже если вам совсем не хочется работать, лениться все равно нельзя – постарайтесь найти себе хоть какое-то занятие: так вам удастся отвлечься от грустных мыслей и они не будут лезть в голову.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 июня для Раков

Кто-то из окружающих путем разного рода провокаций захочет сбить вас с позитивного настроения: пропускайте все их слова мимо ушей – так вам удастся лишить недоброжелателей почвы под ногами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 июня для Львов

Весомых результатов от работы над серьезными профессиональными проектами получить не удастся, поэтому не стоит тратить на них силы и время – лучше подтянуть существующие "хвосты".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 июня для Дев

Не стоит прислушиваться к чужим советам, особенно если они окажутся непрошенными: посоветуйте автору вместо того, чтобы навязчиво лезть в вашу жизнь, сначала разобраться с собственной.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 июня для Весов

Звезды не рекомендуют вам браться за новые проекты, пока не закончены вопросы над предыдущими: вы рискуете запутаться с разновременными делами и не преуспеть ни с одними из них.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 июня для Скорпионов

Сны нынешней ночи могут дать ответ на очень важный для вас вопрос, решение которого не давалось вам довольно долгое время: теперь же ваше подсознание подскажет правильное решение.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 июня для Стрельцов

Ни в профессиональном – ни в хозяйственном – отношении не стоит браться за несколько дел сразу: погоня за двумя – и большим количеством – "зайцев" изрядно вас вымотает, а желаемого результата не принесет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 июня для Козерогов

В последнее время – впрочем, как всегда – вы много и упорно работали, поэтому усталость, которую вы сегодня почувствуете, вещь вполне закономерная – посвятите день отдыху.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 июня для Водолеев

Нынешний день желательно провести в особом режиме, который не подразумевает ни активной деятельности, ни полного бездействия, поэтому работать можно, но – без чрезмерного энтузиазма.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 июня для Рыб

Сегодня вам особенно важно тщательно взвешивать каждое слово, которое будет обращено к любимому вами человеку: обидеть его будет легко, а достичь примирения – трудно, а в некоторых случаях и невозможно.

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