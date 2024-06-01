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Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака: день, который нужно посвятить отдыху

Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака: день, который нужно посвятить отдыху

Гороскоп на 2 июня для всех знаков Зодиака

День – к счастью, он выходной – не стоит посвящать делам: они не увенчаются успехом, поэтому лучше отдохнуть. 

Лень и пассивность не осуждаются, а, напротив, всячески приветствуются. Если же все-таки без работы, несмотря на выходной, никак не обойтись, делать ее надо спокойно и не торопясь: только так можно будет успеть все запланированное и не выбиться при этом из сил. 

Овен 

Нелицеприятные замечания, которые вы сегодня можете услышать от кого-то из окружающих, желательно пропустить мимо ушей, еще лучше – вообще не общаться с теми, кто на них способен. 

Телец 

Не стоит браться за дела, которые потребуют у вас большого количества энергии: поскольку ее запас будет постепенно убывать, лучше заниматься решением энергосберегающих вопросов. 

Близнецы 

Не позволяйте себе не только плохих слов, но и негативных мыслей в адрес окружающих вас людей: впоследствии вы – в силу тонкости своей натуры – пожалеете об этом, но не сможете ничего исправить. 

Рак 

Необходимо обратить внимание на сон, который приснится нынешней ночью: в нем подсознание даст вам важную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Лев 

Апломб, с которым вы сегодня решите направо и налево раздавать непрошенные советы, будет раздражать окружающих, поэтому немного скромности и сдержанности вам не помешает. 

Дева 

Нежелательно нарушать чужое личное пространство, даже если речь идет о близком вам человеке: подумайте о том, что ему тоже когда-то нужно отдыхать от общения и дайте ему "выходной". 

Весы 

Делами – даже домашними – нужно заниматься спокойно и неторопливо – без повышенного энтузиазма, в таком напряженном режиме легко можно будет совершить массу ошибок, которые потребуют переделок. 

Скорпион 

Прежде чем укорять близкого человека за присущие ему недостатки, вспомните о том, что и вы не без греха, но вас принимают такими, какие вы есть – признайте за другими такое же право. 

Стрелец 

В отношениях с любимым человеком главное – не пытаться изменить его, переделав на свой лад: позвольте ему быть таким, какой он есть, тогда и ссориться с ним по любому поводу – и без оного – не придется. 

Козерог 

Каким бы сильным ни было желание поработать, постарайтесь ему воспротивиться: ваши силы не беспредельны, поэтому их необходимо восстанавливать – посвятите выходной отдыху. 

Водолей 

Вряд ли вам сегодня удастся хорошо усвоить новую информацию, поэтому от самообразования желательно отказаться – лучше просто почитать новый или, наоборот, старый, но хорошо знакомый и любимый роман. 

Рыбы 

Звезды рекомендуют вам заняться любимым делом – навести порядок в доме и особенно в шкафах: по мере того, как вещи будут укладываться одинаковыми, ровными стопочками, в голове тоже прояснится. 

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