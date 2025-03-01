Гороскоп на 2 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от активных действий

День, когда необходимо отказаться от активных действий во всех сферах деятельности: сил они потребуют много, а пользы не принесут.

На агрессию со стороны окружающих, которая возможна в это время – особенно с утра, лучше не реагировать: во-первых, участие в склоке никого не украшает, а во-вторых, бумеранг, который может прилететь в результате, окажется более чем серьезным. День также не подходит для финансовых операций, даже счет на мобильном телефоне сегодня лучше не пополнять – деньги вполне могут «потеряться».

Овен

Важно держать под контролем своим слова: резкое высказывание, брошенное нечаянно или невпопад, может обидеть близкого вам человека, а заглаживать вину перед ним придется долго и старательно.

Телец

Залог успеха для вас в этот день – хорошее настроение, которое необходимо поддерживать всеми силами: в таком состоянии вы сможете переделать массу домашних дел, после чего получите полное право отдохнуть.

Близнецы

Необходимо максимально осторожно обращаться с деньгами – не тратить их на покупку веще, без которых вы вполне можете обойтись, и тщательно пересчитывать полученную в магазинах сдачу.

Рак

Необходимо ненадолго – хотя бы на сегодняшний день – отказаться от свойственной вам мягкости и поставить на место тех, кто попробует вас обидеть, иначе отбиться от них не удастся.

Лев

В этот день нужно отказаться от привычки выступать рефери в чужих конфликтах: велика вероятность, что враждующие стороны помирятся, а виноватым в своей ссоре объявят вас.

Дева

Заниматься спортом в этот день необходимо без излишнего энтузиазма – любое резкое движение может стать причиной растяжения или перелома, не стоит также резко поднимать тяжести – велик риск «потянуть» спину.

Весы

Негативные эмоции, которые вы можете испытать в этот день, станут разрушительными не столько для тех, против кого они будут направлены, сколько для вас самих – стоит максимально их избегать.

Скорпион

День благоприятен для любых «земных» хлопот, которые упорядочивают пространство вокруг – начиная от сезонных работ в саду или огороде, заканчивая уборкой квартиры и сортировкой содержимого шкафов.

Стрелец

Не стоит уподобляться человеку, который по какой-то – невразумительное для вас – причине захочет вас обидеть: вы же не станете в ответ на лай собаки «отвечать» ей аналогичным образом.

Козерог

В этот день вам нужно отказаться от работы, даже если она будет касаться исключительно домашних хлопот, лучше провести время, отдыхая в тишине и покое, восстанавливая силы – уже завтра они вам понадобятся.

Водолей

Не стоит отчаянно цепляться за человека, отношения с которым уже давно вас не радуют: лучше распрощаться с ним, тем более, что свято место пусто не бывает: его очень скоро займет кто-то другой.

Рыбы

Энергию, которая будет буквально заставлять вас ссориться и конфликтовать, необходимо направить в мирное русло: например, заняться наведением порядка в доме или своим хобби.

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