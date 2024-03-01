Гороскоп на 2 марта для всех знаков Зодиака: день, когда все может перевернуться с ног на голову

День радикальных перемен, которые могут все в жизни перевернуть с ног на голову – в буквальном смысле слова.

Даже если в чем-то они не будут нас устраивать, сопротивляться не стоит: все равно все сложится так, как должно сложиться, так что тратит время, силы и, главное, нервы напрасно не имеет смысла. Необходимо также отказаться от резкого тона и слов, которые могут кого-то обидеть: начавшийся сегодня конфликт затянется надолго.

Овен

Удачными будут любые переговоры, но поскольку речь идет о выходном дне, скорее всего, они коснутся не профессиональных, а личных отношений: постарайтесь помириться с теми, с кем поссорились.

Телец

Не стоит слушать советы, которые могут давать окружающие – даже доброжелательно настроенные – люди: они вряд ли смогут помочь вам решить важный вопрос, о тех, кто настроен негативно, и говорить нечего.

Близнецы

Нежелательно делать скоропалительные выводы из произошедших в этот день событий: скорее всего, все они окажутся ошибочными, так что имеет смысле немного подождать – как говорится, ветер переменится.

Рак

Занимаясь домашними хлопотами, которых за неделю накопилось немало, постарайтесь найти время для близких людей – общение с ними не займет у вас много времени, но принесет много пользы, а заодно и приятных минут.

Лев

Не стоит прислушиваться к советам, которые будут – в большом количестве и без просьб с вашей стороны – давать вам окружающие вас люди, сегодня – впрочем, как и всегда – нужно жить исключительно своим умом.

Дева

Выясняя отношения с близким человеком, постарайтесь не напирать, а использовать дар убеждения, которым вас сегодня наградят звезды: один весомый аргумент будет стоить сотни резких слов.

Весы

Отстаивая свое мнение, не горячитесь: так вы можете сделать то, что не свойственно представителям вашего знака: выйти за рамки приличий и всерьез обидеть кого-то из участников спора.

Скорпион

Необходимо воспользоваться шансом восстановить отношения с человеком, с которым жизнь, кажется, навсегда развела вас в разные стороны: не упустите его – второй такой случай может и не подвернуться.

Стрелец

Договорившись с кем-то о встрече, что вполне логично в выходной день, постарайтесь выйти из дома чуть раньше положенного времени, в противном случае из-за стечения обстоятельств рискуете опоздать.

Козерог

Как бы ни сложились обстоятельства, постарайтесь сохранять спокойствие: оно поможет вам адекватно реагировать на любые слова и действия окружающих вас людей, которые не так уж и неприятны, как кажется.

Водолей

Любое событие, которое сегодня произойдет, обязательно принесет в ваше жизнь что-то доброе и хорошее, даже если поначалу оно покажется незначительным, а в некоторых случаях и вовсе – отрицательным.

Рыбы

Сегодня вам стоит опасаться не столько врагов, сколько друзей: у первых банально не хватит сил, чтобы навредить вам, а вот вторые легко смогут сделать это, причем руководствуясь хорошим к вас отношением.

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