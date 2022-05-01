Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака: день активных действий

Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака: день активных действий

День, когда любой – даже самый апатичный и ленивый – человек может почувствовать всплеск энергии и желание активно действовать.

Тем не менее, энергия этого времени не так проста, как может показаться на первый взгляд – помимо возможностей, которые она представляет людям, в ней таится опасность, которую необходимо учитывать. Она заключается в том, что человек может переоценить свои силы, совершить необдуманный шаг, поторопиться с воплощением в жизнь проекта, который еще недостаточно подготовлен – действовать необходимо осторожно, с оглядкой н возможные последствия.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 2 мая для Овнов

Не стоит пробовать непривычную еду, даже если другой под рукой не окажется: лучше потерпеть до вечера, когда можно будет рассчитывать на домашний ужин, чем маяться от последствий пищевого отравления.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 2 мая для Тельцов

Даже незначительная ссора с близким человеком, произошедшая в этот день, может перерасти в длительный конфликт, который будет очень сложно загладить – постарайтесь избежать подобного развития событий.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 2 мая для Близнецов

На работе не стоит гнаться за всеми «зайцами» – то есть, делами – сразу, так вы, скорее всего, не доведете до ума ни одно из них, а вот выбрав одно – приоритетное – справитесь со всеми стоящими перед вами задачами.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 2 мая для Раков

Сегодня – впрочем, как и всегда – не стоит никому позволять повышать на себя голос или упрекать в чем-либо: учитесь отражать атаки недоброжелателей, тогда они поостерегутся на вас нападать.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 2 мая для Львов

Судьба – или подсознание – могут сегодня послать вам знаки, на которые нужно непременно обратить внимание: они будут содержать подсказку относительно того, как поступить в важной житейской ситуации.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 2 мая для Дев

Решить важный профессиональный вопрос помогут старые связи: человек, с которым вы были знакомы в прошлом, теперь вращается в высших сферах, благодаря чему и сможет урегулировать любые разногласия.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 2 мая для Весов

Напряжение, которое вы можете испытывать с самого утра, необходимо снять любым доступным способом, а иначе оно негативным образом скажется не только на настроении, но и на делах.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 2 мая для Скорпионов

К возможной сегодня критике со стороны начальства необходимо отнестись спокойно и с пониманием: настроение у него сегодня не самое лучшее, но его нужно переждать – уже завтра все уладится.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 2 мая для Стрельцов

В отношениях с окружающими людьми – особенно, друзьями и родными – удастся достичь редкостного взаимопонимания, его нужно использовать для того, чтобы наладить отношения с теми из них, с кем поссорились.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 2 мая для Козерогов

Велика вероятность поступления выгодного профессионального предложения, соглашаться на которое стоит только в том случае, если от вас не потребуют срочных финансовых вложений.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 2 мая для Водолеев

Не стоит реагировать на выпады личных недоброжелателей и просто агрессивно настроенных людей: ответив злом на зло, вы запустите маховик враждебности, который трудно будет остановить.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 2 мая для Рыб

Физические силы, которые с утра буду казаться неограниченными, очень быстро пойдут на спад, поэтому необходимо тщательно дозировать энергию и выбирать только те задачи, которые заведомо сможете выполнить.

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