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Гороскоп на 2 мая для всех знаков Зодиака: день приятного общения на всех уровнях
День приятного — и удачного — общения на всех уровнях, когда все мы будем охотно идти навстречу друг другу.
Можно будет найти общий язык, убедить в своей правоте, стать на позиции собеседника, каким бы — понимающим или, напротив, отрицающим наше мнение — он ни был. На это время можно назначать деловые переговоры, выяснять отношения с родными, близкими и любимыми людьми, а также устраивать личную жизнь: признаваться в любви, делать предложение руки и сердца, назначать день помолвки или свадьбы.
Овен
Необходимо воздержаться от злых мыслей и недобрых побуждений в отношении окружающих людей: они могут практически сразу же достичь цели, но потом вернутся к вам — причем, как минимум в двойном размере.
Телец
Постарайтесь не давать общений, даже если сама ситуация будет подталкивать вас к этому: скорее всего, вам не удастся сдержать слово, и в результате может пострадать ваша репутация надежного человека.
Близнецы
Без четкого и подробного плана на этот день вы мало что удастся сделать, так что постарайтесь составить его заранее, а потом тщательно придерживайтесь каждого пункта, ничего не пропуская и не перескакивая с одного на другое.
Рак
У вас появится реальный шанс переломить сложившуюся к этому времени жизненную ситуацию — как профессионального, так и личного свойства, так что постарайтесь его не упустить — новый подвернется нескоро
Лев
День благоприятен для разного рода деловых совещаний, предполагающих мозговые штурмы — удастся не только найти общий язык с коллегами, но и собрать внушительный набор перспективных и продуктивных идей.
Дева
Благодаря красноречию, которое будет присуще вам в этот день, вы сможете убедить в своей правоте даже самого несговорчивого собеседника — обязательно воспользуйтесь шансом решить важный жизненный вопрос.
Весы
Звезды рекомендуют заняться проектами, которые вы давно — и напрасно –откладывали в долгий ящик: сегодня даже самые трудоемкие дела будут идти как по маслу — необходимо воспользоваться этим обстоятельством.
Скорпион
Лень и бездействие для представителей вашего знака сегодня находятся под категорическим запретом: стоит вам взяться за работу, и вы легко выполните план на большое количество пунктов, рассчитанный на несколько дней.
Стрелец
Не пытайтесь хитрить, даже если вам будет казаться, что это лучший способ решить важный вопрос: вы не созданы для обмана, поэтому очень быстро — и с позором — сами себя разоблачите, попав при этом в неприятную ситуацию.
Козерог
Выбирая между словом и делом, предпочтите последнее — пустые разговоры отнимут не только время, и необходимую для работы энергию, поэтому лучше отложить их на другой — менее продуктивный — день.
Водолей
Хорошее время для оформления официальных документов и походов по любым — даже очень серьезным — начальственным кабинетам: их хозяева будут настолько благосклонны, что обязательно поставят свою визу.
Рыбы
Любые мероприятия, связанные с самопрезентацией и выступлениями на публике, в этот день пройдут наилучшим образом, поэтому можно делать доклады, участвовать в конференциях, в том числе и в видеоформате.
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